A fost gãsită proba care detonează dosarul sinuciderii Biancăi! Ce au descoperit în telefonul tinerei care s-a spânzurat!?

Ancheta în cazul sinuciderii Biancă Hîncu, adolescenta care s-a spânzurat de un pom, în Drăslăvăt, se apropie de sfârșit. Anchetatorii au găsit telefonul fetei, în care ar trebuie să fie mesajele și discuțiile pe care Bianca le-a purtat înainte să-și ia viața.

Până să fie descoperit cadavrul fetei, polițiștii au localizat telefonul ei, cu ajutorul celor de la Serviciile Speciale. După 23 de zile de la dispariție, pe 10 septembrie, a fost descoperit trupul neînsuflețit al Biancăi Hîncu. Un bătrân a fost cel a care a făcut descoperirea macabră. Bianca s-a spânzurat cu șireturile de la adidașii pe care sora ei, Pamela, spune că fata și i-a dorit foarte mult.

„Nici nu vã puteti închipui cât de mult si-a dorit ea acei adidasi! Mi-a spus “Pamela, nimic nu mai vreau, decât acesti papuci”. Si i-am cumpãrat”, a declarat Pamela, potrivit vremeanoua.ro.

Oamenii legii speră că telefonul îi va ajuta să își dea seama ce a împins-o pe Bianca Hîncu să recurgă la un asemenea gest extrem. Anchetatorii analizează ultimele conversații pe care fata le-a avut în ziua în care și-a pus capăt zilelor. Polițiștii i-au confiscat telefonul și lui Vlad, iubitul fetei. Familia acestuia susține că Bianca i-ar fi scris băiatului un mesaj prin care îl anunțat că vrea să se spânzure. Ceea ce este ciudat, potrivit sursei ciudate, e faptul că tânărul s-a dus la o nuntă în seara în care Bianca s-a spânzurat. El s-a dus la eveniment cu sora Biancăi, Pamela, în loc să se ducă s-o caute pe Bianca.

De asemenea, în telefon s-ar putea afla și dezlegarea misterului cu privire la relația pe care o avea fata cu sora ei. Pamela a fost acuzată de mulți, pe Facebook, că a împins-o pe Bianca la sinucidere. Fata ar fi fost acuzată de sora ei de dispariția unei sume de bani. Cu toate acestea, Pamela susține că nimic nu e adevărat și că o iubea nespus de tare pe sora ei.

„Bãi frate, astia sunt dusi rãu cu capul! Eu am garsonierã de un an de zile, muncesc în Anglia de 4 ani, dacã vreti sã stiti de unde am bani… Frumosilor! Iar Vlãdut m-a rugat sã merg la nuntã, ca sã nu se facã de râs… Acum e normal ca mama lui sã tinã cu el, nu cu mine. Si cred cã m-am explicat prea mult în fata lumii”!, a scris Pamela pe Facebook.