Showbiz-ul românesc, în șoc. Ce au spus Tudor Chirilă și Andreea Esca, după ce au văzut Adolescente, pe Netflix: ”M-a dărâmat”

Showbiz-ul românesc este în stare de șoc, după vizionarea serialului Adolescence, pe Netflix! Care a fost reacția lui Tudor Chirilă și a Andreei Esca? Cei doi au rămas profund impresionați!

În ultimele zile, serialul „Adolescence”, disponibil pe Netflix, a captat atenția unui număr impresionant de spectatori, devenind un adevărat fenomen. Cu doar patru episoade, producția reușește să provoace discuții aprinse.

Povestea se centrează pe un băiat de 13 ani acuzat de uciderea unei colege, iar întreaga narațiune este o căutare de adevăr, în care familia acestuia, terapeuta și un inspector de caz încearcă să afle ce s-a întâmplat cu adevărat.

Printre cei ce au adus în discuție public acest serial se numără și Tudor Chirilă, care a ales să își împărtășească gândurile despre producția Netflix pe contul său de Facebook. El a explicat că serialul l-a provocat să reflecteze asupra diferențelor fundamentale dintre generațiile de tineri și contextul digital în care aceștia trăiesc.

Tudor Chirilă a adus în discuție o întâmplare din tabăra de teatru, în care o adolescentă a refuzat să posteze un videoclip amuzant, totul de teamă că ar putea fi judecată de cei 2.000 de urmăritori.

„În acea tabără am înțeles că sunt adolescenți care detestă social media, pentru că sunt obligați să se ridice la un standard impus de grup, de anturaj. Dacă nu te aliniezi acestor standarde, ești exclus. Dacă ești diferit cumva de ce se postează, de tipul de umor, dacă nu participi la conversațiile și trendurile grupului, ești exclus. Ea ne-a povestit despre bullying-ul la care a fost supusă pe grupul de WhatsApp din motive de vestimentație și neparticipare. «Și te afectează», ne-a zis. «Dacă vrei să supraviețuiești în liceu, trebuie să fii ca ei, cu ei. Dacă ești diferit în vreun fel, trebuie s-o ții pentru tine». Nu cred că putem aprecia în mod obiectiv prăpastia creată între generațiile delimitate de apariția rețelelor sociale. Am impresia că părinții de azi orbecăie cu niște lanterne într-un tunel. Am scris textul ăsta pentru că pe mine (și nu cred că doar pe mine) m-a cam dărâmat serialul ăsta de care vorbește toată lumea, «Adolescence»” , a adăugat Tudor Chirilă.