Și-a cumpărat o casă nouă și a găsit o ușă secretă. Când a deschis-o, a rămas fără cuvinte. Ireal ce era înauntru

Incredibil ce a putut să i se întâmple unui bărbat după ce a cumpărat o casă nouă. A trecut prin clipe de groază! La scurt timp după ce s-a instalat în noua sa locuință, omul a ajuns la spital. Întregul coșmar a început după ce a găsit o ușă secretă în casă. Ce se afla acolo după ce a deschis-o l-a lăsat fără cuvinte.

Un bărbat a trecut printr-o sperietură serioasă după ce a descoperit o cameră ascunsă în noua sa casă, sigilată cu 20 de șuruburi robuste.

Noul proprietar își muta lucrurile în apartament atunci când a descoperit un spațiu misterios. Bucuros că a găsit un spațiu suplimentar pentru depozitarea bunurilor sale, bărbatul a decis să investigheze. Însă, totul a devenit rapid înspăimântător. Acestuia nu i-a venit să creadă când a observat că ușa era închisă cu „20 de șuruburi uriașe”.

Aceasta l-a făcut să se întrebe dacă se ascunde ceva sinistru în spatele ei. Pe rețeaua de socializare Reddit, bărbatul a povestit întreaga sa experiență de la noul apartament.

„Mi-a făcut cumva să mă treacă un fior pe șira spinării. Așa că stăteam acolo, în acest mic dulap, cu tensiunea crescând tot timpul. A durat câteva minute să scot toate șuruburile. Ușa era vopsită peste cadrul ei și a trebuit să-i dau un mic picior pentru a o elibera”, a scris bărbatul.

Ce a găsit un bărbat într-o camere secretă din apartamentul pe care abia îl cumpărase

Când a deschis în cele din urmă ușa, s-a trezit față în față cu un „băiat verde de aproximativ 4 metri înălțime, cu cusături pe față,” care aproape l-a speriat de moarte. El a mărturisit: „Am aruncat burghiul cu impact, am căzut și m-am speriat de aproape am făcut pe mine într-o singură mișcare necoordonată”.

După ce și-a recăpătat calmul, a realizat că era doar o recuzită de Halloween lăsată de fostul proprietar pentru a face o glumă. Deși el a râs de farsă, alți utilizatori Reddit s-au alăturat conversației, împărtășind povești despre propriile lor descoperiri. Astfel, postarea bărbatului s-a viralizat iar internauții au șuat cu asalt secțiunea de comentarii.

„Este o comedie absolut hilară, răbdătoare. Ar fi putut dura zeci de ani înainte de a fi descoperită. Doamne, asta este de fapt isteric. Prevederea să o fac, nu pot face față. Persoana trebuie să fi fost râzându-și închizând totul? Micul zâmbet înfiorător”,

„O, Doamne, aș fi murit”,

„M-am mutat într-o casă nouă și am ajuns cu un dormitor care avea acces la spațiul de pe acoperiș. M-am gândit să-l verific. Chiar în vârful scării era un singur scaun cu o păpușă de copil care stătea în ea aproape că am căzut pe scară. Mi-am trimis toți colegii de casă unul câte unul pentru aceeași experiență”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

