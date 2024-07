Și-a dat Gabi Bădălău copiii afară din casă?! Afaceristul a răbufnit după ce Claudia Pătrășcanu a spus că nu le dă bani fiilor lor

După o relație de lungă durată și doi copii împreună, Gabi Bădălu și Claudia Pătrășcanu s-au despărțit cu scandal. Procesul de divorț al celor doi a durat mai bine de trei ani, vreme în care foștii soți și-au adus numeroase acuze. Acum, Gabi Bădălu a vorbit despre toate cele întâmplate și a oferit mai multe detalii despre momentul în care și-a dat soția și copiii afară din casă, dar și despre pensia alimentară pe care o plătește.

Duminică, 21 iulie, Gabi Bădălău a fost invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde, printre altele, a vorbit pe larg despre divorțul cu scandal prin care a trecut. Acesta a răspuns la unele dintre cele mai grele acuzații pe care fosta soția i le-a adus și a dezmințit declarațiile făcute de aceasta.

(CITEȘTE ȘI: CÂTE AFACERI FACE GABI BĂDĂLĂU CU STATUL. ADEVĂRUL DESPRE BANI + CĂSNICIA CU CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ȘI INFIDELITATEA LUI)

În urma divorțului dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, cei doi copii ai cuplului au rămas în grija mamei. De-a lungul timpului, fosta soție l-a acuzat pe afacerist că nu se implică financiar în creșterea micuților, însă bărbatul neagă acuzațiile. Conform spuselor mamei, cheltuielile lunare pentru întreținerea casei și micuților, fără vacanțe, ajung la 3.000- 4.000 de euro pe lună. Așa că la începutul acestui an, Claudia Pătrășcanu a cerut în instanță majorarea pensiei alimentare la 4.000 de euro pe lună.

În acest context, Denise Rifai l-a întrebat pe Gabi Bădălău: „Câți bani le dați copiilor dumneavoastră lunar?”. Deși s-a ferit să spună suma exactă, afaceristul spune că lunar investește foarte mulți bani în copiii săi și a subliniat ca asta a făcut mereu, contrar spuselor Claudiei Pătrășcanu.

„Să știți că, chiar la ultimul termen de instanță, am depus extrasele din care reies sumele de bani virate Claudiei.(…) M-am săturat de toate acuzele ei nefondate, de toate jignirile ei, de toate problemele pe care mi le-a făcut și încerc să mă focusez doar pe creșterea și pe educația copiilor. Eu mă ocup de tot ce înseamnă parte financiară, copii. Eu Claudiei îi ofer foarte mulți bani pentru copii sau pentru nevoile lor”, a declarat Gabi Bădălău, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

De asemenea, în cadrul emisiunii de la Kanal D, Gabi Bădălău a vorbit și despre controversatul moment în care și-ar fi dat afara copiii din casă. Și în acest caz, afaceristul a negat acuzațiile lansate de fost parteneră subliniind că el nu i-a dat niciodată afară și nici nu și-a dorit plecarea acestora.

Se pare că decizia de a pleca i-a aparținut în totalitate Claudiei Pătrășcanu, care ar fi orchestrat lucrurile în așa fel încânt să îl facă vinovat pe Gabi Băbălău. De asemenea, afaceristul a punctat că artista a lansat această variantă a poveștii din dorința de a atrage atenția și de a părea victima.

„De câte ori vorbesc despre copii, este un subiect foarte sensibil. Eu nu mi-am dat copiii niciodată afară din casă, cel mai de preț lucru pentru mine sunt copiii. Eu trăiesc pentru a le oferi un viitor stabil și frumos copiilor mei. Decizia de a pleca din casă a fost a Claudiei, eu niciodată nu am dat-o afară din casă.

Înainte să plece, ea a pus pe Facebook acel mesaj pe Facebook. Cred cu certitudine, ea e genul de persoană care trăiește din atenția mass-mediei. Eu cred acum, după 5 ani. A plecat cu surle și trâmbițe. Cred că a avut un plan, a sunat la Poliție, a plecat cu 100 de lei. Nu am dat-o afară, nu am vrut să mă despart de ea. A fost decizia ei și am ajuns la divorț.

Eu am fost sincer cu ea, i-am zis de relația mea extraconjugală și i-am zis că nu vreau să îmi pierd familia. Ea a început cu mesaje lacrimogene și făcea un circ permanent, acum 5 ani zic. Și azi e în filmul acela, de teroare!”, a mai spus Gabi Bădălău.