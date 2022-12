E procesul finalului de an! Cristian Borcea, fostul acționar de la Dinamo, s-a supărat pe vecinii lui de la una dintre proprietățile pe care le are în România. În joc a intrat și fosta lui soție, Mihaela, care-i este alături. La judecată s-a ajuns, iar următorul termen se va derula anul viitor. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cristi Borcea și Mihaela au divorțat acum 11 ani, dar au păstrat o relație de care multe cupluri despărțite ar fi invidioase. Și nu numai de dragul celor trei copii pe care-i au împreună, doi băieți și o fată, se întâmplă asta. Pur și simplu, au încredere unul în celălalt, ba fostul acționar de la Dinamo avea să lase afacerile familiei pe mâna ei. Și nu s-a înșelat deloc.

Cristi Borcea și Mihaela au ajuns în instanță din cauza vecinilor

Acum, cei doi au pe rol o plângere. Chiar ei au făcut-o, la Judecătoria Cornetu. Cristi și Mihaela au și acolo o proprietate, doar că au ajuns la neînțelegeri cu vecinii lor. Cărora le cer să se restabilească granițele terenului.

Dar, cu siguranță, primul termen al procesului va avea loc anul viitor. Timp este, deci, ca situația să se regleze, până la urmă, între vecinii care acum nu se înțeleg cu Cristi Borcea și Mihaela, fosta soție a afaceristului.

Cristi Borcea și Mihaela și-au refăcut viața după divorț

Cristi Borcea este însurat de patru ani cu Valentina Pelinel și au împreună trei copii, Milan și gemenele Indira și Rania. Borcea a fost căsătorit, înainte de Pelinel, cu Alina Vidican, timp de cinci ani. Are doi copii cu ea, George Alexandru și Gloria.

Mihaela Borcea, fosta soție a afaceristului, și-a refăcut, la rându-i, viața sentimentală. În urmă cu șapte ani, l-a întâlnit pe Sorin Rap, fost polițist și om de încredere al ei, în brațele căruia și-a găsit liniștea.

