Și-a ținut mireasa la ușa bisericii! Motivul pentru care Dani Oțil a ajuns înaintea Gabrielei la cununia religioasă, apoi...

Data de 30 iulie 2023 este extrem de specială atât pentru Dani Oțil, cât și pentru Gabriela Prisăcariu. Astăzi, cei doi îndrăgostiți au cununia religioasă. Îmbrăcați în ținute impecabile, și-au făcut apariția la biserică. Totuși, înainte de a păși în lăcașul sfânt, primul care a ajuns a fost prezentatorul TV. Apoi, într-o rochie de un alb impecabil, cu un buchet de flori albe, a apărut și Gabriela. Pentru CANCAN.RO, mireasa a transmis un mesaj! Iată detaliile mai jos, în articol.

Zi cu fast și iubire pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu! Astăzi, într-o însorită zi de duminică, cei doi pășesc în biserică unde vor spune, din nou, un sincer „Da!”. Prezentatorul TV și partenera lui de viață au cununia religioasă astăzi.

Dani Oțil și-a ținut mireasa la ușa bisericii! Motivul: spovedania!

Înainte ca Gabriela Prisăcariu să ajungă la lăcașul sfânt, Dani Oțil a petrecut câteva minute, singur, în biserică. Ușor îngândurat, dar cu sufletul deschis, și-a așteptat cu brațele deschise mireasa. Însă, înainte ca partenera lui să ajungă, a dorit să aibă câteva momente doar pentru el. Și-a spus păcatele și, apoi, și-a așteptat „cuminte” soția. Imediat după ce s-a spovedit, și-a făcut apariția și Gabriela!

Nu rata: ROXANA IONESCU, APARIȚIE DE SENZAȚIE LA NUNTA LUI DANI OȚIL! CE ȚINUTĂ A ALES NAȘA PENTRU ZIUA CEA MARE FOTO

Gabriela Prisăcariu, îmbrăcată într-o rochie de mireasă de un alb impecabil

Îmbrăcată într-o rochie de mireasă splendidă, de un alb impecabil, cu un buchet de flori albe ținut strâns în mâna dreaptă, a fost însoțită, câțiva pași, de nașul lor, Tinu Vidaicu. Odată sosită la fața locului, soția lui Dani Oțil a oferit primele declarații pentru CANCAN.RO. A mărturisit că totul este perfect, sunt în grafic și poartă rochia de mireasă pe care a visat-o încă din copilărie!

„N-am întârziat, suntem în grafic. Port rochia pe care am visat-o din copilărie. Mai am și altă ținută de schimb, dar vom vedea!”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru CANCAN.RO. De altfel, înainte ca mireasa să ajungă la biserică, și Dani Oțil ne-a făcut o mărturisire. Aceasta poate fi citită aici.

Zi importantă pentru Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil

Ziua de 30 iulie 2023 este încărcată cu energie pozitivă. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor face cununia religioasă. Cu puțin timp înainte de a ajunge în fața altarului, soția prezentatorului TV a vorbit despre acest moment, la TV.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu, la Antena Stars.