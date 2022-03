Și lui îi este rușine! Câte clase și ce studii are Mihai Bobonete, de fapt. De ce a abandonat cursurile juratul „Românii au Talent” de la Pro TV

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai iubiţi actori din România. Acesta a făcut parte din multe proiecte de succes, însă de departe serialul „Las Fierbinți” i-a adus şi mai multă apreciere din partea celor care îl urmăresc.

Însă, în ciuda succesului de care se bucră, Mihai Bobonete nu are diplomă de actor. Cu toate acestea, are în CV roluri importante jucate în filme sau în seriale TV, emisiuni de succes pe care le-a prezentat, dar și reclame. Publicul îl place mult și datorită personajului Bobiță din „Las Fierbinți”. Cu toate acestea, a ajuns actor dintr-o întâmplare.

„Singurul om care m-a îndemnat a fost Octavian Strunilă, care este și nașul meu. Iar lui i-a venit ideea asta nebunească atunci când eram la Costinești. Băusem toată noaptea și dimineața a zis: „Nu vrei să te faci actor?”. Eram deja anul al patrulea la Electrotehnică, la Craiova și am renunțat și am venit la București brusc. A fost o decizie de moment. M-am pregătit pentru admitere cu Strunilă, el m-a învățat bine monologuri, o poezie, două și cam aia a fost. Am intrat din prima, da”, a povestit Mihai Bobonete, scrie Libertatea.

Bobonete a început două facultăți, dar nu a terminat nici una. A fost decizia lui de a abandona studiile. „Nu aș putea spune că am un actor care să îmi fie mentor, dar am niște preferați, cum ar fi Mimi Brănescu, care este și scenaristul serialului „Las Fierbinți”, dar este și un actor deosebit. Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți.

Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea. S-a întâmplat și la Electrotehnică. Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent”, a mai dezvăluit, pentru Libertatea, Mihai Bobonete.

”Viața mea de până acum poate fi un subiect de scenariu de film de Bollywood”

Mihai Bobonete a dezvăluit, într-un interviu recent, faptul că viaţa ar putea fi un scenariu de film. ”Viața mea de până acum poate fi un subiect de scenariu de film de Bollywood. E oarecum scenariul clasic cu băiatul care e încercat la greu, dar care primește ceva de la cineva și reușește să răzbată. Stand-up comedy este propulsia mea în carieră și forma mea de autoterapie”, a declarat Mihai Bobonete.

Întrebat dacă se poate trăi decent din meseria de actor în România, acesta a răspuns: ”Cred că se poate trăi decent și din actorie și joburi adiacente, dar totul e să muncești mult. Nu cred că poți să faci averi peste noapte cu actoria. Nu poți avea succes peste noapte cu un rol, trebuie să muncești și să capeți înțelepciune, iar veniturile pecuniare vin cu experiența și creșterea valorii. Nu mă plâng și, slavă Domnului!, sunt încă în putere să pot munci și nu fug de muncă, așa că să vină și banii, că nu strică”.

Are doi copii cu Cătălina

Mihai Bobonete iubește televiziunea, dar soția lui, cu care este împreună de 30 de ani, este marea lui dragoste. Cei doi au împreună doi copii, Octavian și Maria.

“Eu şi Cătălina ne ştim de aproape 30 de ani, aşa că nu vă pot spune ce e acel ceva mai exact care să fie secretul longevităţii unei relaţii ca a noastră, dar trebuie să ştii că doar atunci când simţi adevărata dragoste, doar atunci vei afla că nimic nu mai poate schimba viitorul, şi, asumându-ţi un drum mână în mână cu persoana pe care o iubeşti, totul va fi mai uşor, mai benefic, mai minunat, şi veţi simţi fericirea şi în clipele în care veţi plânge îmbrăţişaţi unul cu celălalt. Cătălina pentru mine a fost, pe rând, şi mamă, şi copil, şi tovarăş, şi duhovnic, şi tot timpul iubita mea şi partea luminată a lunii”, a mărturisit Bobonete.