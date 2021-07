Silvana Rîciu și-a deschis sufletul și a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă de când a devenit mamă pentru a treia oară. Artista și soțul ei nu mai au timp de nimic, dar fac orice sacrificiu pentru binele copiilor.

De mai bine de 10 luni, relația Silvanei Rîciu cu soțul ei s-a cam schimbat. De când a venit pe lume micuța Anastasia Maria, cei doi nu prea mai au timp de ei, iar acest lucru nu e deloc pe placul artistei. Artista duce dorul momentelor petrecute cu soțul ei, dar este conștientă că este un sacrificiu pe care trebuie să-l facă de dragul celor mici.

„Nu mai avem timp de noi deloc. El săracul trebuie să meargă să muncească și eu să am grijă de bebe. Toată responsabilitatea financiară a picat pe umerii lui. E mult mai ocupat și câteodată pleacă zile întregi de acasă. Câteodată ne vedem doar cinci minute pe zi, alteori nu ne vedem cu zilele.

Eu îi tot spun că vreau să mai fim și noi amândoi, dar el îmi spune: «Știi ceva? Noi suntem pe ultimul loc, copiii sunt pe primul plan». Nu prea-mi convine, pentru că mi-ar plăcea să petrec mai mult timp cu el“, ne-a declarat Silvana Rîciu.

Silvana Rîciu îi făcuse program de amor soțului

În perioada în care Silvana Rîciu și Nicușor Ioniță încercau să devină părinți, artista îi făcuse soțului program de amor.

”Am lucrat foarte mult ca să facem bebele. Perioada fertilă înseamnă șapte zile. De fapt, e o zi. Dar i-am zis șapte ca să fim siguri! Dacă o ratam? El era la școală cu elevii, îl sunam să vină acasă repede”, declara artista, înainte de a rămâne însărcinată.

Artista a avut probleme în timpul sarcinii

Silvana Rîciu a rememorat un episod foarte greu pe care l-a trăit în timpul sarcinii. În urma unui control medical, artistei i s-a spus că micuța Anastasia s-ar putea naște cu sindromul Down.

Vestea a picat ca un trăsnet peste artistă și soțul ei, iar, timp de două săptămâni, au trăit cele mai negre zile din viața lor. Din fericire, micuța s-a născut perfect sănătoasă și reușește să le însenineze zilele.

„Timp de două săptămâni, până când am primit rezultatul, am fost terminați. Soțul meu a plâns, eu eram terminată. Nașa noastră de cununie este medic și ne-a spus să stăm liniștiți și să nu ne facem griji.

Am vorbit și cu părintele de la Mănăstirea Dervent. I-am zis «Doamne, părinte, dacă este așa ce ne facem?» și ne-a spus: «Nu are cum să iasă (n.r. – rezultatul negativ) și sigur e o eroare medicală. N-a fost conceput copilul în păcat. Nu are de ce să vă pedepsească Dumnezeu cu un copil cu probleme».

Și ne-a schimbat starea de spirit. Slavă Domnului că micuța e bine, e sănătoasă și nu are nicio problemă„, ne-a mai spus artista.

Sursă foto: facebook.com