Silvana Rîciu, în lacrimi după divorț: ”Îmi trăiesc neputința, nefericirea”

Interpreta de muzică populară Silvania Rîciu a divorțat de soțul ei după aproape 20 de ani de mariaj. Artista a mărturisit că ultimii ani de căsnicie au îmbolnăvit-o prin suferință, iar acum intenționează s-o ia de la zero.

Silvana Rîciu și-a uimit fanii când a anunțat că va divorța de soțul ei, deși au doi copii împreună și o relație de aproape 20 de ani. Artista a recunoscut că ultimii ani de căsnicie au fost foarte nefericiți pentru ea, mai ales că relația dintre ea și soțul ei începuse să se degradeze după doar trei ani de căsnicie. A făcut un compromis pentru copii, și-a dorit să crească pentru a înțelege mai bine separarea lor.

Cântăreața a povestit cu lacrimi în ochi cum au stat de fapt lucrurile în căsnicia ei.

”Sunt oameni care te fac sa suferi, desi ar trebui sa iti fie alaturi. Viata nu e atat de roz! Am cateva persoane pe care sa ma pot baza, dar nu prea cred in prietenii, nu cred intr-o alta relatie. Sunt la rascruce, e complicat sa nu stii cum o sa fii peste o luna, cum o sa fie viata ta peste un an. Mie imi place stabilitate, e complicat sa fii singur, sa le faci pe toate. Fostul meu sot ma ajuta cu copiii, e un tata foarte bun, tot ce face face pentru ei. Dar avem nevoie de cineva langa noi, pentru sufletul nostru. Acum am divortat cu acte in regula. Ma simt eliberata. Nu am trait un cosmar, dar faptul ca nu eram fericita, ca traiam intr-un compromis… Mi se pare firesc ca amandoi sa fim fericiti. Intre noi relatia a incetat de mult. Nu mai era cazul sa ne spunem ca ne iubim. Nu cred ca ne-am potrivit, de fapt. Ne-am racit unul de altul. Au fost vreo trei ani in care am fost bine, apoi lucrurile scartaiau, s-au degradat. Vedeam totul total diferit. Poate nu era dat sa fim impreuna. Nu am plans acum pentru ca sufar ca am divortat, imi plang neputinta, nefericirea, incertitudinea, nesiguranta”, a adaugat Silvana Rîciu la Teo Show.

Ce va face după divorț?

„Mi-am propus sa ma mut singura, foarte aproape de unde stateam pana acum. Am o garsoniera, o luasem doar asa, ca sa fie. Vreau un loc al meu pentru mine, cat de mic ar fi. E foarte aproape de unde stam acum! Am tanjit mereu sa am alaturi un suflet. Eu ofer iubire si ma gandesc ca, oferind ceva, voi primi si inapoi. Ma rog in fiecare seara sa ma linistesc, sa nu ma mai consum. Plang si ma consum, poate si de-asta m-am si imbolnavit. Toate bolile vin de la suflet. Vreau sa ma linistesc, vreau sa imi fie bine. Visez la o familie, as vrea un viitor sot. Alaturi de copiii mei imi doresc o familie in care sa integram o alta persoana, care sa ne faca fericiti. N-as putea sa trec peste o deziluzie, sufleteste as fi praf! Eu prefer sa traiesc eu cu copiii mei, feriti de ce e in exterior. Ma feresc, nu vreau sa fiu dezamagita de oameni”, a mai explicat artista.