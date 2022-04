Silvana Rîciu, la un pas de moarte. “Aveam plămânii afectați peste 75 la sută” Clipele de coșmar prin care a trecut artista

Silvana Rîciu a fost la un pas de moarte din cauza unui virus, care i-a afectat grav plămânii. În cel mai recent interviu, interpreta de muzică populară și-a amintit de momentele teribile prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani.

Silvana Rîciu a povestit că a luat un virus, iar câteva zile a fost bolnavă. Crezând că este vorba doar despre o gripă, artista s-a tratat cum a știut mai bine. Însă habar nu avea că are probleme cu plămânii, care din cauza virusului s-au agravat.

Artista a stat internată cu oxigen timp de zece zile, după ce a ajuns la spital în stare gravă, cumva pe ultima sută de metri.

“Am luat un virus, vreo două săptămâni am fost bolnavă, am crezut că e o gripă, o răceală, nu știam exact. M-am tratat, e adevărat, însă nu știam că am probleme cu plămânii. Se pare că avusesem și în anii dinainte, fără ca eu să știu, niște probleme la plămâni, care din cauza virusului ăsta s-au agravat și am ajuns la spital într-un stadiu deplorabil, cumva pe ultima sută de metri. Aveam plămânii afectați peste 75 la sută. Am stat cu oxigen zece zile internată, a fost foarte complicat”, a dezvăluit Silvana Rîciu, în emisiunea Star News.

Silvana Rîciu, la un pas de moarte. “Pregătiți-vă de ceea ce este mai rău”

Silvana Rîciu nu avea cunoștință că situația este gravă, în special pentru că era convinsă că a cotractat o banală răceală. După internare, medicii i-au transmis soțului artistei că viața ei depinde de cum va reacționa organismul la tratament și că următoarele trei zile sunt decisive.

“Medicii de la urgențe i-au spus soțului meu ‘Să vedem cum va răspunde în următoarele trei zile la tratament, dacă nu va răspunde să vă pregătiți de ceea ce este mai rău’. Eu n-am știut lucrul ăsta, adică nu mi-am imaginat că este atât de grav, însă nu puteam să respir deloc. Nu puteam să urc scări, nu puteam să merg decât câțiva pași fără să obsesc exagerat de mult”, a mai spus artista.