Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, are mari probleme de sănătate: ”M-am operat a treia oară”

Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, se confruntă de ceva timp cu unele probleme de sănătate. Aceasta a trecut deja prin trei intervenții chirurgicale și sper că tot chinul să ajungă cât mai repede la final. Dezvăluirile făcute de interpreta de muzică populară legate de stare ei de sănătate vin la scurt timp după ce Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, a decedat. Cu ce probleme se confruntă Silvia Chifiriuc?

Mioara și Petre Roman au fost căsătoriți timp de trei decenii, iar în anul 2007 aceștia au decis să se despartă. După divorț, fostul premier și-a refăcut viața alături de Silvia Chifiriuc, cei doi având împreună un băiețel de 13 ani. Ei bine, după ce Mioara Roman s-a stins din viață, actuala soție a lui Petre Roman a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre starea ei de sănătate. Se pare că și aceasta se confruntă cu unele probleme, iar recent a vorbit despre chinurile prin care a trecut.

Se pare că Silvia Chifiriuc se confruntă cu unele probleme de sănătate. Bruneta a mărturisit că trece printr-o perioadă destul de grea, asta din cauza unei extracții care a mers prost. Actuala soție a lui Petre Roman a mers la medicul dentist și a avut parte de o extracție. Însă, lucrurile nu au mers așa cum trebuiau, iar Silvia Chifiriuc s-a trezit cu o infecție, de care pare că nu mai poate scăpa.

Pentru ca situația să nu se agraveze și mai tare, Silvia Chifiriuc a încercat să rezolve repede problema. Dar norocul nu a fost de partea ei, căci soția lui Petre Roman a bifat deja trei intervenții chirurgicale, iar acum abia poate vorbit.

„Eu nu am nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum (n.r. decesul Mioarei Roman). Am și eu problemele mele. În urmă cu trei săptămâni m-am operat a treia oară pe gingie și de-abia pot să vorbesc. Am făcut o infecție care se pare că nu am putut scăpa atât de ușor, totul în urma unei extracții”, a declarat Silvia Chifiriuc, la scurt timp după moartea Mioarei Roman, potrivit click.ro.