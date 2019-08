Silviu Prigoană, distrus după moartea lui Marcel Toader: “Eu eram nașul lui (…) Trebuia să ne întâlnim mâine”

Moartea fulgerătoare a lui Marcel Toader a fost un șoc pentru toți cei care l-au cunocut. Nimănui nu-i vine să creadă că omul de afaceri a murit la doar 56 de ani, iar unul dintre cei care sunt afectați teribil de această dispariție este Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană a oferit o declarație în care își exprimă durerea și spune că ar fi trebuit să se întâlnească ”mâine” cu Marcel Toader. Șocul este cu atât mai mare pentru Silviu Prigoană, cu cât are aceeași vârstă cu Marcel Toader și, mai mult, îi era naș. În ceea ce privește eventualele probleme de sănătate ale omului de afaceri, Silviu Prigoană spune că nu știa nimic.

„Eu sunt fără cuvinte. Am vorbit și am aranjat, trebuia să ne întâlnim mâine. Nu îmi vine să cred nici acum. E absolut un episod tragic în viața mea, e finul familiei mele. Nu am cum să știu dacă a avut probleme medicale. Eu eram nașul lui. Pentru mine a fost un șoc. Noi avem exact aceeași vârstă. A lăsat o mamă pe pământul asta”, mărturisește Silviu Prigoană.

”Nu e corect părinții să își îngroape copiii”

Silviu Prigoană spune că Marcel Toader era sportiv și mergea la sală pentru a avea o condiție fizică bună. Moartea omului de afaceri lasă în urmă o mamă îndurerată, iar cea mai mare tragedie este ca părinții să își îngroape copii.

Nu e corect părinții să își îngroape copiii. El era sportiv, mergea la sală, în stânga-dreapta. Ceva e în neregulă pe planeta asta, nu se poate la 56 de ani să predai ștafeta așa. Eu sunt șocat. În afară de condoleanțe, care e un șablon, a rămas mama lui, vai de capul ei… A rămas fi-su, îți dai seama, e la facultate… Mi-a zis și Honorius, a încercat să mă menajeze. În orice caz e tragic, e grav”, a declarat Silviu Prigoană, informează fanatik.ro.