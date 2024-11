Silviu Prigoană și-a organizat singur parastasul în 2008! De ce a făcut asta + mâncarea lui preferată a fost consumată

Silviu Prigoană și-a organizat singur propriul parastas înainte să moară. Încă din anul 2008, omul de afaceri a vrut să se asigure că pe lumea cealaltă nu va duce lipsă de nimic, iar pentru asta s-a ocupat personal. La evenimentul organizat în urmă cu 16 ani au fost prezente peste 80 de persoane, prieteni și rude apropiate.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct miocardic. Afaceristul se afla la restaurantul unei pensiuni din zona Bran, alături de prieteni și de Mihaela, femeia care i-a fost alături în ultimii ani din viață.

În urmă cu 16 ani, Silviu Prigoană a făcut un gest care i-a lăsat mască pe toți. Și-a organizat propriul parastas de 40 de zile, în timp ce era în viață. La eveniment au fost prezente peste 80 de persoane, rude și prieteni apropiați. Deși era în putere, afaceristul a vrut să se asigure că propriul lui parastas este organizat exact cum și-a dorit și cum și-a imaginat el, așa că s-a ocupat personal de toate detaliile – de la bocitoare, până la meniul compus din preparatele sale preferate.

Printre preparatele tradiționale servite la masă s-au numărat o parte din mâncărurile lui preferate – ca să fie sigur că pe lumea cealaltă va avea ce mânca. De la șorici, jumări, fasole cu afumătură, până la plăcintă cu brânză și dulceață de afine, preparate care îi aduceau aminte de perioada copilăriei.

”Parastasul a fost organizat în București, că aici am domiciliul și nu la Gherla, orașul meu natal. Am avut bocitoare, care m-au plâns jumătate de oră. Am decis să-mi fac parastas încă din timpul vieții pentru că nu am încredere că după ce voi muri, copiii mei se vor ocupa de asta. Nu am avut fructe de mare, pentru că în București nu există mare”, spunea Silviu Prigoană în urmă cu 16 ani – pentru CANCAN.RO.