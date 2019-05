Simona Gherghe, dezvăluiri despre viața cu doi copii: „Joi, pe seară…”

Simona Gherghe este o femeie împlinită pe toate planurile. Are o viață activă, o carieră de succes și cel mai important doi copii de care se bucură în fiecare zi.

De când a venit de lume și cel de-al doilea copil, pentru Simona Gherghe se pare că lucrurile sunt puțin mai complicate. Ana Georgia are deja doi ani și foarte multă energie, pe când Vlad abia descoperă lumea.

Vedeta își ocupa acum tot timpul cu creșterea celor doi micuți. Pentru că își dorește ca fanii ei să fie la curent cu activitățile familiei sale, prezentatoarea TV publică tot timpul fotografii pe rețelele de socializare. De această dată, Simona le-a arătat prietenilor virtuali cum decurge o zi de miercuri. Micuțul Vlad, cuminte în cărucior, iar Ana Georgia bucuroasă în mini părculețul amplasat chiar în curtea casei.

„Update: da, e miercuri :))) e greu cu doi… Joi, pe seara ❤️ #viatacudoicopii #anageorgia#vladioan #home #family”, a scris Simona Gherghe.

Primele ore cu micuțul Vlad Ioan

„A fost prima noapte acasă și încă ne acomodăm. A plâns un pic, nu se hotăra când vrea să mănânce, a început deja să aibă colici… Da, e normal să fie mai dificil primele nopți. Și-a schimbat și el mediul, de la prima dată din burta mamei, apoi a petrecut două, trei nopți la neonatologie și în sfârșit a ajuns și el acasă la noi și la surioasa lui Ana. E cuminte și chiar dacă nu a fost foarte mare la naștere, e la fel de puternic ca și Ana. Răzvan a fost, ca și în cazul Anei, alături de mine în sala de operație și a fost primul care l-a luat în brațe. A fost foarte emoționat, avem amintiri frumoase din primul lui minut de viață. Am avut mari emoții în legătură cu întâlnirea lor, mai ales că Ana este foarte legată de mine și mă gândeam să nu sufere. Cât am stat eu în spitat, atât mama mea cât și Răzvan au pregătit-o. S-a emoționat, l-a pupat și l-a luat în brațe. În spune Bad (nr. Vlad). Deja îl iubește, cu siguranță o să fie geloasă la un moment dat. Noi o să avem grijă să împărțim în mod egal afectivitatea. După ce am născut-o pe Ana, nu credeam că o să mai am fericirea să mai strâng în brațe un pui de om așa de mic, dar uite că am fost binecuvântați”, a declarat Simona Gherghe pentru Agenția Vip.