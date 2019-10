Simona Gherghe a fost cuprinsă de nostalgie, de vremurile în care mergea la un film, când citea, în voie, o carte bună… Acum, nu mai are timp deloc. Timpul ei este ocupat de cei doi copilași de care are grijă ca ochiii din cap.

Simona a postat pe pagina de socializare câteva rânduri și o poză sugestivă în care se regăsesc dorințele ei, dar și sacrificial pe care-l face, mama fiind. (CITEȘTE ȘI: SIMONA GHERGHE A ALES NAȘII BĂIEȚELULUI SĂU. FOSTA PREZENTATOARE DE LA ACCES DIRECT DE LA ANTENA 1 A FĂCUT PRIMELE DECLARAȚII DESPRE BOTEZ)

”Spune-mi repede ce carti ai pe noptiera 😂 doamne, asa mi-e de dor sa citesc un roman bun… Dar nu-mi dau voie cartile astea de “mamicie”. Cand dorm copiii, o sa spuneti! Nooo, exclus! Au timing diferit. Iar de vreo doua saptamani, noaptea Anei e mai mult zi, de cand cu cea mai urata viroza. Apoi a luat-o si Vlad. Si, uite-asa, mai face Ana o pauza mare de gradi, ceea ce inseamna 0 timp liber.

Si ca sa ma plang de tot, mi-e dor dor dor de un film la cinema, cu popcorn si cola! La un citybreak nici macar nu mai indraznesc sa visez…Probabil cand fac astia mici majoratul, o sa am timp de toate 😂🤦‍♀️ #mamadedoi #doarmaplang”, a scris Simona Gherghe. (NU RATA: SIMONA GHERGHE RECUNOAȘTE, ÎN SFÂRȘIT, DE CE A PLECAT DE LA ACCES DIRECT: ”ÎN ULTIMII ANI AM TOT AVUT OFERTE…”)

Simona Gherghe: ”Visul meu e să merg la Mega!”

Nu au întârziat reacțiile prietenilor vedetei. ”Bine, incep eu 🙂 acum am Sotia din Paris. Ti-o imprumut in primul citybreak”, ” Fiica lui Stalin. O am pe noptieră si acolo stă si va sta mult si bine, mai ales că are vreo 700 de pagini”, ” “Aleea cu licurici”. Mai rezista si tu vreo 3 ani asa…”, ” Ai cele mai frumoase “cărți” lângă tine, cu siguranță nu te saturi sa le citești”, sunt câteva dintre ele. (VEZI AICI: MESAJUL TRANSMIS DE SIMONA GHERGHE DUPĂ CE S-A AFLAT C-AR FI SEMNAT CONTRACTUL CU ȘEFII DE LA KANAL D: “LA FAZA LA CARE…”)

La rândul ei, Simona Gherghe a reacționat: ”Visul meu e să pot mâine să ies la Mega :))))))) luxul suprem!”