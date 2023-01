Simona Gherghe, primele declarații legate de starea sa de sănătate, după accidentul de la ski: „Doare foarte, foarte rău”

Așa cum ne-a obișnuit deja, Simona Gherghe a postat câteva imagini și câteva mesaje despre activitățile pe care le are alături de familia sa în vacanță la ski. Prezentatoarea TV a făcut primele mărturisiri despre starea sa de sănătate și despre problemele pe care le-a întâmpinat.

Din păcate, Simona Gherghe nu a avut parte de un început de an foarte bun. Aceasta s-a accidentat destul de tare în timp ce era alături de cei dragi la ski. În urma verificărilor făcute de către medici, se pare că prezentatoarea TV s-a ales cu o costă ruptă.

Simona Gherghe, declarații despre starea sa de sănătate

Se pare că prezentatoarea TV nu s-a temut să le ofere urmăritorilor săi câteva detalii despre modul în care a avut loc accidentul. Dacă mulți au crezut că este vorba despre un accident pe pârtia de ski, se pare că lucrurile nu au stat deloc așa.

Simona ar fi alunecat din cauza clăparilor pe care i-a purtat și a căzut, lovindu-se cu coastele de un obiect din fier. Deși a sperat că nu este nimic grav, se pare că medicii au fost de altă părere și au obligat-o să poarte un corset pentru o perioadă. Din păcate, vedeta de la Antena 1 nu are de ales și trebuie să suporte durerile până când coasta se va vindeca de la sine.

„Stau pe margine, pentru că, așa cum v-am povestit zilele trecute, mi-am rupt o coastă. Port acest corset, ceva, care să mă facă să nu uit că am această problemă. Cum aș putea să uit, pentru că doare foarte, foarte rău. Ideea e că am avut cel mai stupid accident posibil. Nici măcar nu am căzut de pe schiuri. Am ieșit de la baie și am alunecat în clăpari, am căzut, însă, am căzut cu partea stângă cu coastele practic. M-am lovit cu coastele de o chestie mare din fier masiv. E o chestie mare, un încălzitor, o scrumieră mare”, a povestit Simona Gherghe, pe Instagram.

