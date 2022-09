Simona Halep a dispărut după ce s-a aflat că divorţează de Toni Iuruc: „Dă-ne un semn, te rugăm”

Simona Halep (30 de ani) nu este de găsit, după ce a anunțat divorțul de Toni Iuruc (42 de ani). Sportiva și-a băgat fanii în sperieți. Chiar dacă mulți încearcă să ia legătura cu ea, jucătoarea de tenis nu vrea să dea niciun semn de viață.

Vestea că sportiva a ales să se despartă de afacerist a șocat pe toată lumea. Divorțul pare să fie mult mai greu de acceptat pentru Simona Halep decât ar lăsa să se vadă, după cum a ales să dispară din ochii fanilor.

Din data de 3 septembrie, campiona la tenis a ales să se retragă, brusc, din viața publică. De aproape o săptămână, nu a mai spus nimic, nu a mai postat nimic, de parcă ceva foarte grav i s-a întâmplat. Problema este că fanii, obișnuiți cu un stil extrem de activ din partea Simonei Halep, au dat-o „dispărută”

What’s happening with you, S1m💓?! Give us a sign, please!!! 🙏🙏🙏 @Simona_Halep https://t.co/CBGIFnzTfG

— Loredana Hirjoaba (@LoreHirjoaba) September 7, 2022