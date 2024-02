Simona Halep a găsit proba-regină să câștige la TAS! Anunțul venit din SUA oferă un dram de speranță

Simona Halep așteaptă cu sufletul la gură verdictul, după audierile de la TAS – Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Între timp, un anunț venit din Statele Unite ale Americii îi oferă sportivei puțină speranță Se pare că românca a găsit o probă importantă.

În intervalul 7 – 9 februarie 2024, au avut loc audierile de la TAS, la Lausanne, în cazul de dopaj al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam a susținut încă de la început că este nevinovată și a încercat din răsputeri să își facă dreptate. Tenismena așteaptă acum un verdict pozitiv privind reducerea sau chiar ridicarea suspendării de patru ani primite din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea în Tenis – ITIA.

Citește și: SIMONA HALEP VREA 10 MILIOANE DE EURO PENTRU CĂ FIRMA QUANTUM NUTRITION I-A PROVOCAT „DURERE, SUFERINȚĂ ȘI UMILINȚE”

Specialiștii americani au făcut precizări legate de o probă din dosar care a putea să îi asigure Simonei Halep victoria la TAS. Ei bine, în anunțul venit din SUA este explicat un detaliu interesant, și anume faptul că nu există nicio declarație, pe eticheta suplimentului consumat de sportivă, care să avertizeze oamenii cu privire la prezența Roxadustatului.

Verictul în cazul Simonei Halep nu a fost dat încă, dar surse din cadrul TAS au dezvăluit că membrii panelului au ajuns deja la o decizie. În aceste momente, ei s-ar ocupa de redactarea motivării.

În urmă cu doar două zile, Simona Halep a transmis un mesaj surprinzător în mediul online. Sportiva este bucuroasă că i s-a oferit șansa de a se apăra la TAS, iar acum așteaptă cu sufletul la gură verdictul. Tenismena a promis că va împărtăși veștile legate de cazul ei imediat cum le va primi.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa de a mă apăra la TAS și de a arăta că nu am apelat la niciun tip de dopaj. Este ceea ce am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus și vreau să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor sportului, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru susținerea incredibilă și pentru mesajele și clipurile transmise mie în această perioadă chinuitoare.

Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Susținerea voastră a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat forță să continui să lupt în fiecare zi pentru a demonstra adevărul. Vă voi oferi vești legate de cazul meu imediat ce le voi primi. Vă doresc toate cele bune. Binele și adevărul înving mereu”, a scris Simona Halep, în mediul online.