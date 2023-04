Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis. Ion Țiriac i-a confirmat participarea la Roland Garros

Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis! După mai bine de 7 luni de suspendare, Ion Țiriac a anunțat că celebra tenismenă a aterizat deja la Nisa, unde își va începe antrenamentele cu Patrick Mouratoglou. Mai mult de atât, campiona va participa la Roland Garros 2023!

Pe data de 29 august, la US Open, Simona Halep a fost suspendată pentru că a picat testul anti-doping. De 270 de zile, sportiva nu a mai jucat un meci oficial, dar soarta sa urmează să se schimbe.

Ion Țiriac a spus pe data de 23 aprilie pentru ProSport că tenismena a ajuns la Nisa și se pregătește intens pentru Roland Garros, turneul de tenis de la Paris unde se pun la bătaie premii fabuloase. În 2022, de exemplu, suma oferită a fost de 42.661.000 euro.

„Logica ar fi…ce o să facă oamenii ăștia dacă nu le e prea frică de fundul lor?! După război, or să spună «Domne, ai făcut lunile astea, ajunge, du-te mâine și joacă! Du-te mâine și joacă!» Îi trebuie 20 de meciuri înainte să joace!”, a spus Ion Țiriac pentru ProSport.

Cum a reușit, de fapt, Simona Halep să fie primită la Roland Garros

Simona Halep a reușit cu ajutorul unei invitații de tipul wild card care i-a fost oferită de către Federația Franceză de Tenis. Astfel, sportiva are la dispoziție patru săptămâni pentru a se pregăti să joace la Roland Garros, competiție care are loc în perioada 28 mai – 11 iunie. Chiar dacă și-a primit dreptul de a concura, Ion Țiriac susține că are nevoie de 20 de meciuri înainte și că nu va fi ușor.

„Asta-i o realitate pe care și-o asumă și ea! Se antrenează în fiecare zi, dar nu e același lucru!”, a adăugat Ion Țiriac, pentru sursa citată.

