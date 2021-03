Simona Hapciuc, declarații despre relația dintre Culiță Sterp și Jador, la Suvivor: „Se întoarce la el ca un cățeluș...”

Simona Hapciuc a făcut declarații tranșant despre scandalul dintre Jador și Culițî Sterp și nu s-a ferit să îi ia apărarea lui Jador. Mai mult decât atât, în opinia acesteia, cel care ar fi problema în această ecuație este Culiță Sterp, pe care-l și caracterizează destul de dur.

Simona Hapciu rupe tăcerea și își dă cu părerea despre scandalul dintre Culiță și Jador. Fosta concurentă de la Faimoșii susține că Jador este un om cu suflet mare și oricât de mult ar greși Culiță față de el, acesta mereu îl va ierta.

„Jador nu va face niciodată nimic ca să îl supere pe Culiță. Jador are o dependență de Culiță incredibilă. Orice i-ar zice, orice i-ar face Culiță, oricât l-ar jigni sau l-ar da deoparte, Jador se întoarce la el ca un cățelus dând din coadă. Îmi pare rău pentru mama lui și pentru familia lui, dar Culiță e singurul om pe care l-am cunoscut și l-am văzut foarte rau.

Opt săptămâni eu nu am vazut nimic bun în el. Jador, orice ar face și orice ar spunea, oricât m-ar fi supărat pe mine, este atât de sufletist și atât de bun, e cel mai sufletist om pe care l-am cunoscut. Și îmi pare rău de el, pentru că este folosit de Culiță. Culiță nu face altceva decât să se folosească de el și cu prima ocazie îi va da cu șutul. Jador simte nevoia să facă orice să îl placă Culiță, să fie acceptat‘, a declarat Simona Hapciuc pentru WOWbiz.ro.

Simona Hapciuc, despre Culiță Sterp

Cântăreț misogin, parșiv și răutăcios acestea sunt cuvintele „perfecte”, în opinia Simonei, pentru a-l descrie pe Culiță Sterp.

„Culiță are același caracter ca Sebi, este foarte parșiv și foarte răutăcios. Pentru că vine dintr-o familie bună și cu mai mulți bani, că este cântăreț, că este cunoscut, simte nevoia să discrediteze pe cei din jur și să fie superior, chestie pe care eu nu o accept. Am avut niște discuții cu el pentru că el mă făcea proastă și îmi scotea ochii cu faptul că am ales să îl fac pe Dimitrie la puțin timp în relația cu Dimi. Avea chestia asta, că femeia trebuia să stea acasă. „Ai făcut tu ceva de te-a lăsat bărbatul ăla! Uite la Daniela mea, daca eu nu îi fac nimic, ea stă acasă cuminte și mă așteaptă’.

Avea misoginismul ăsta în el pe care eu nu pot să îl înțeleg. Eu aveam o chestie cu adusul lemnelor, nimeni nu aducea lemne și eu eram cu brațele pline de lemne, mă durea și genunchiul și îmi zice „bine că stai pe plajă, dar lemne pentru foc mai aducem și noi?!‘, a adăugat Simona Hapciuc, pentru „Ștafeta mixtă’.

