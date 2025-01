Simona Trașcă iubește, dar suferă în același timp: „Îmi doresc să nu pierd pe nimeni”

Simona Trașcă a început anul cum nu se poate mai bine, mai exact în brațele noului său iubit. Da, se pare că de ceva timp blondina iubește, din nou, iar acum a făcut primele dezvăluiri despre bărbatul ce a cucerit-o. Simona a fost dată peste cap, iar dragostea a lovit-o din plin. Însă, chiar dacă este cât se poate de fericită, blondina are totuși și câteva motive care îi aducă tristețe.

La început de an, Simona Trașcă a aruncat bomba și spune că și-a găsit iubit. De câteva luni aceasta se iubește cu un bărbat din Baia Mare și pare că și-a găsit sufletul pereche. Cei doi s-au cunoscut în mediul online, iar prima întâlnire a fost una cu scântei. A fost vorba despre dragoste la prima vedere și acum deja nu mai pot sta departe unul de altul.

(CITEȘTE ȘI: REACȚIA VIRALĂ A ILINCĂI VANDICI, DUPĂ CE A AFLAT CĂ SIMONA TRAȘCĂ S-A ÎNDRĂGOSTIT DE UN TÂNĂR DE 24 DE ANI: ”FIUL EI ARE 25”)

Așa cum spuneam, de ceva timp, Simona Trașcă trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Deși relația este încă la început, blondina este îndrăgostită până peste cap și spune că nu a crezut că poate avea o conexiune atât de mare cu cineva. Cei doi se înțeleg de minune și au numeroase planuri de viitor.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. Am vorbit așa vreo două luni și după ne-am întâlnit. De când ne-am întâlnit, nu am mai putut să mai stăm unul fără altul. Are toate calitățile pe care mi le doresc, dar nu este bărbatul pe care l-am visat pentru că nu am crezut că există bărbatul acela. Adică el este mai mult de atât, eu nu am crezut că am o compatibilitate atât de mare cu nimeni, niciodată. Am crezut că oamenii nu se pot potrivit atât de bine și nu am avut așteptări să fie un bărbat așa.

Noi suntem la început, dar parcă suntem de ani de zile împreună. Poate am avut relații în care am stat și un an și ceva și nu am avut confortul relației acesteia, pe care l-am avut cu el încă din prima lună. Noi suntem cam de trei luni, din 25 octombrie, dar mi se pare că parcă am fi un cuplu de nu știu câți ani. Este foarte frumos ce trăiesc”, a declarat Simona Trașcă, potrivit WOWbiz.ro.