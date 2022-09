Simona Trașcă a trecut prin clipe groaznice în ultima lună a verii care tocmai ce s-a ”topit”! Fosta asistentă TV, chinuită de depresie, a avut gânduri de suicid. Nu este pentru prima dată când se confruntă cu această problemă, în urmă cu mai mulți ani fiind internată la Psihiatrie. A crezut că gândurile negre o vor părăsi, ba chiar s-a jurat că nu mai calcă strâmb cu gândul, dar i s-a întâmplat din nou. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Acum e fericită. Așteaptă Crăciunul. Vrea să-și împodobească bradul. Nu a mai făcut-o de șapte ani. Totul curge frumos, doar că, numai cu o lună în urmă, își dorea să moară! Dezvăluirile, pentru CANCAN.RO, le face Simona Trașcă, celebra blondă trecută prin momente de cumpănă.

Simona Trașcă: ”Aveam umor cu gânduri de omor!”

Greu a trecut luna august, a fost o piatră de încercare pentru ea.

”În august aveam și atunci umor cu gânduri de omor, era un umor foarte negru. Eu ori sunt depresivă, ori fac caterincă, una din astea două!

Dar luna trecută am avut niște depresii grave, chiar foarte grave, cu gânduri de sinucidere, iar acum îmi pare foarte rău, când mă liniștesc, că iar am simțit așa ceva, că e un mare păcat, viața e frumoasă, cu bune și cu greutăți care, până la urmă, tot trec, se rezolvă, cumva.

Am din copilărie problema asta cu sinuciderea, m-am luptat cu ea toată viața și măcar un lucru foarte bun este că nu mai încerc să-mi și fac rău, pentru că am promis de când am fost internată la Paihiatrie, acum mulți ani, că nu o să mai fac asta.

Am promis familiei mele, dar, uite că senzațiile astea sunt foarte puternice, când îmi vin, și n-am cum să le opresc… E greu de explicat. Dar, bine că m-am mai liniștit”, a dezvăluit Simona Trașcă.

”Am zâmbit la TV și am plâns acasă”

Tot ea a mai spus că a ascuns, o bună perioadă, stările prin care trecea, s-a prefăcut că totul e bine, a apărut la diferite emisiuni cu zâmbetul pe buze. Dar, în sufletul ei…

”N-am mai vrut să știe lumea de ani de zile când am fost foarte depresivă, n-am mai vrut să recunosc asta, am zâmbit la TV și am plâns acasă. La mine au fost sinucideri în familie și e și ereditar, din câte mi-au spus doctorii acum mulți ani.

Și, după ce mă liniștesc și trec peste perioadele astea, mi-e frică mereu că o să mor ca proasta când nu mai vreau să mor și simt că viața e frumoasă, așa cum e!

Așa, drept pedeapsă că mai toată viața mi-am dorit să o mierlesc. Acum nu mai am gândurile alea, acum îmi place viața și mă rog zilnic să nu pățesc ceva, să fiu sănătoasă, să fie pace, deja mă gândesc la Crăciun, anul ăsta vreau să-mi fac brad, că nu mi-am mai făcut de 7 ani”, a mai spus Simona Trașcă.

