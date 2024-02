Simona Trașcă trece prin momente dificile: ”Să bag acul ăla, singură, în mine a fost groaznic!”

Simona Trașcă s-a operat la sâni în urmă cu zece zile, iar acum se află în perioada de recuperare. Cum decurg lucrurile după intervenția de micșorare a bustului? CANCAN.RO are răspunsurile, în exclusivitate, chiar de la ea. Confortabil nu se simte, având în vedere restricțiile impuse de medic.

Simona Trașcă a tot amânat operația de micșorare a sânilor, deși medicii au atenționat-o permanent că poate ajunge oricând la urgențe. Dar și-a luat inima-n dinți și a făcut-o. Acum se recuperează. Momente dificile traversează, a trebuit să renunțe la multe activități pe care le făcea până de curând.

Și-a făcut singură injecție în burtă!

Simona Trașcă a povestit cum se derulează activitatea ei de când a părăsit spitalul.

”Recuperarea este grea, prima săptămână a fost foarte grea, mai ales că mi-am făcut și singură injecții în burtă și eu sunt foarte sensibilă și emotivă! Să bag acum acul ăla în mine, așa, singură a fost groaznic, dar era necesar pentru coagularea sângelui. Dar la ultima injecție am avut probleme, nu-mi intra acul în burtă, iar după ce am reușit, mi se părea că trag seringa și era înfiptă acolo, asta pentru că mi se înmuiase mâna și nici nu-mi dădeam seama. Bine că am scăpat și de injecțiile alea, foarte sadic mi s-a părut să mi le fac singură”, a dezvăluit Simona Trașcă.

”Cam nimic n-am voie să fac, pentru că oricum nu pot să ridic mâinile. Am fost ca un copil, mai ales în prima săptămână, nu am putut să-mi iau un pahar cu apă singură. Nu pot să deschid o ușă, pentru că forțez și imediat simt. Recuperarea la un implant e altceva, la reconstrucție e altceva, mai ales la ce probleme am avut eu la sâni și la cât a lucrat domnul doctor Pascal Dameh să repare. Mă bucur că, deși e greu, măcar să mă știu sănătoasă. Dacă nu mă operam, ajungeam la urgențe și cine știe ce se mai întâmpla mai grav”, a continuat Simona.

Adio solar pentru Simona Trașcă!

Are restricții serioase de la medici. ”N-am voie la soare, deci am abandonat solarul cu mare durere în inimă, pentru că ador pielea bronzată. Dar faptul că nu pot să conduc o lună mă doare maxim, pentru că e greu să merg cu taxiurile peste tot, dar, nah, mi-am pus în cap să respect cu strictețe tot ce a zis domnul doctor și asta voi face, oricât de greu îmi este. Trebuie să port bustiera nonstop primele două săptămâni, doar când fac baie o pot da jos.

Aia că n-am voie să fac dragoste o lună nici nu o mai pun la socoteală, că nu mă deranjează. Și dacă zicea doctorul că am voie, păi n-am cu cine”, a încheiat Simona Trașcă.