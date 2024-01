Chinurile prin care trece vedeta după operație: uluitor ce nu are voie să facă! ”Asta, cu amorul, mi se pare cea mai ușoară!”

Simona Trașcă și-a luat inima-n dinți și s-a operat! Amânase așa de mult, încât risca să ajungă de urgență, în orice moment, la spital. Vedeta și-a micșorat sânii, iar acum are de tras. Perioada postoperatorie va fi grea, va trebui să renunțe la multe activități pe care le făcea până de curând. Simona a povestit tot pentru CANCAN.RO, amuzată, însă, pe alocuri. Haz de necaz, ce mai!

Simona Trașcă dezvăluia, în urmă cu mai bine de un an, că o dor sânii și musai trebuie să ajungă pe masa de operație. Doar că îi era o teribilă frică. ”Am probleme la sâni, trebuie să mă operez și mi-e frică. Tot caut doctor bun pentru așa ceva, am fost la consultații, am zis, zilele trecute, gata, mă operez la sfârșit de lună. Dar mi-e frică maxim, nu cred că mă operez”, spunea Simona (Vezi AICI detaliile). Nu s-a operat!

Simona Trașcă, după operație: ”Numai rele am făcut!”

Timpul s-a scurs, durerile au persistat, așa că Trașcă a făcut pasul: a ajuns la medicul estetician, decisă să rezolve, o dată pentru totdeauna, problema. Intervenția chirurgicală a mers brici, iar Simona poate răsufla, acum, ușurată. Oare? CANCAN.RO a vorbit cu ea și a aflat că o așteaptă vreo șase luni de chin. Va trebui să renunțe și la unele obiceiuri, unul dintre ele fiind gătitul.

”Da, în sfârșit! Nu aveam încotro la ce probleme aveam. Până la urmă, ajungeam de urgență în operație. Mi-a fost frică, dar ce să fac ? M-am rugat și eu și m-am dus. Cu greu, dar mă bucur că am fost, altfel, ajungeam mai grav. După cât am amânat operația asta ani de zile… Păi, nu mă mai operasem de 10 ani și ceva. Problema a fost că n-am mai respectat atunci recuperarea. N-am purtat bustieră. Am condus. Numai rele am făcut”, a dezvăluit Simona.

Simona Trașcă, șase luni cu restricții!

Și acum vine partea grea. Ce nu are voie să facă. ”Acum, va fi totul ca la carte! 15 zile nu dau bustiera jos deloc, doar doctorul când îmi schimbă pansamentele. Nu ridic mâinile, nu car greutăți, nimic, nici să-mi prind parul, o lună fără sex. Asta cu sexul e cea mai ușoară pentru mine. Restul mi se pare mai greu. Aaaa, și șase luni trebuie să port bustieră zi și noapte.

Nu mă expun la soare.. Și orice trebuie să fac cu mare grijă și nu ridic nimic. Nici nu o să fac mâncare, o să comand, deși mie îmi place cel mai mult să gătesc”, a dezvăluit Simona Trașcă.

