Simona Untaru își continuă cariera sa din modeling în Statele Unite ale Americii!

Simona Untaru, unică româncă câștigatoare a concursului „The Look of the year”, a pozat recent pentru cunoscutul artist Raphael Mazzucco din New York (Montauk). Artistul este cunoscut în lumea fashion prin palmaresul de picturi care reprezintă numai modele de top: precum Adriana Limă, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosie, Doutzen Kroes, Irina Shayk, Gigi Hadid, si mai nou frumoasă româncă Simona Untaru.(CITEȘTE ȘI: ȘEFUL PSD I-A ”STRICAT” NUNTA LUI MARINICĂ DE LA GALAȚI… I L-A ”RĂPIT” PE SALAM ÎN MIJLOCUL PROGRAMULUI!)

Modelele internaționale menționate sunt supermodele din show-ul Victoria’s Secret, visul american al oricărei fete din industria modelingului internațional. Modelul internațional Simona Untaru a reușit să ne surprindă plăcut de fiecare dată cu pașii pe care i-a făcut de-a lungul carierei sale.(NU RATA, AICI: IUBI A ”ARESTAT-O” PE BIANCA LA NUBA MAMAIA!)

În 2011, Simona Untaru a reușit să câștige competiția internațională ”The Look of the Year” reprezentând România printre 50 de țări și a fost numită ulterior de către presă „Cea mai frumoasă femeie”.

Un an mai târziu Simona a reușit să obțină titlul de ”Miss Popularity” în cadrul concursului mondial „Miss Universe Romania”. Simona și-a urmat apoi carieră în țări că: Italia Turcia, Franța și Spania reușind să-și ducă carieră la următorul nivel în Statele Unite ale Americii, unde se află în prezentul realizând proiecte la cel mai înalt nivel din carieră să de până acum.(CITEȘTE ȘI: AVEM DOVADA! ILIE NĂSTASE & NOUA IUBITĂ ȘI-AU ”OFICIALIZAT” RELAȚIA!)

Prezența colaborare a Simonei cu artistul Raphael Mazzucco este una dintre cele mai mari realizări. Piesele de artă realizate de Simona Untaru și Raphael Mazzuco vor putea fi admirate, în curând, în galeriile de artă din Londra și New York. Ulterior în cartea să pe care o va publică la deschiderea evenimentului pentru inaugurarea fericitului eveniment.

Simona Untaru împreună cu top modelele pictate de artistul consacrat, vor fi subiectul documentarului cultural realizat pe parcursul shooting-urilor din timpul călătoriilor cu artistul, în întreagă lume.