Cancerul de piele este cel mai des întâlnit tip de cancer dintre cancerele umane. Cancerul apare atunci când celulele normale suferă o transformare în urma căreia acestea cresc și se multiplică fără control. Pe măsură ce aceste celule se multiplică, formează o masă numită tumoră. Tumorile pielii sunt deseori menținonate ca leziuni cutanate canceroase.

Tumorile sunt canceroase doar atunci când sunt maligne. Acest lucru înseamnă că acestea invadează țesuturile vecine, din cauza creșterii necontrolate.

Care sunt simptomele cancerului de piele

Modificări neobişnuite la nivelul pielii însoţite de durere care nu dispare pot fi primul simptom al cancerului de piele non-melanom. Cancerul de piele poate apărea inițial ca un nodul, erupții cutanate sau aluniţe neregulate pe suprafața pielii. Acestea pot fi reliefate și pot sângera cu ușurință. Pe măsură ce cancerul de piele se dezvoltă, mărimea sau forma masei de piele afectată se poate schimba, iar cancerul poate pătrunde în straturile profunde ale pielii.

De multe ori diferenţierea unei forme de cancer de piele de alta poate fi dificilă, de aceea este recomandată vizită la dermatolog atunci când observaţi semen suspecte pe piele.

Carcinomul cu celule bazale este cea mai comună formă de cancer de piele fără melanom. Acesta poate apărea iniţial în zona gâtului sau a capului ca o aluniţă deschisă la culoare sau ca o denivelare ceroasă în care se pot vedea vasele de sânge. În cazul în care carcinomul se dezvoltă pe piept, acesta poate apărea sub forma unei cicatrici maronii sau a unei leziuni de culoarea pielii. Pe măsură ce cancerul de piele se dezvoltă, zonele afectate pot sângera.

Cauzele cancerului de piele

Cea mai cunoscuta si discutata cauza a cancerului de piele este expunerea neprotejata si prelungita la razele ultraviolete, fiind totodata factorul major de imbolnavire cu risc cumulativ acesta creste direct proportional cu interactiunea directa a pielii cu soarele.

In fiecare an, peste 3,5 milioane de cazuri de cancer de piele cu celule bazale sau scuamoase sunt inregistrate doar in SUA, unde 9.000 de oameni mor anual din pricina cancerului melanomic si alte 2000 din cauza cancerului cutanat nonmelanomic.

Cancerul de piele – tratament clasic

Primul pas este diagnosticul corect care se stabileşte prin biopsie. Operaţia pentru îndepărtarea tumorii este esenţială. Alte mijloace de tratament ca electrodesicarea, crioterapia, radioterapia, imunoterapia se aplică în unele situaţii particulare şi de multe ori, completează intervenţia iniţială. Se tratează diferit tumorile recidivante, cele metastatice, tumorile întinse inoperabile sau cele la persoane vârstnice ori imunosupresate” afirmă specialiştii din cadrul “Dr. Leventer Centre” care se confruntă în fiecare zi cu cazuri foarte grave.

Tot ei sunt cei care recomandă chirurgia Mohs, de departe metoda de top pentru cancerele de piele. Tehnica Mohs constă în îndepărtarea rând pe rând a straturilor cutanate afectate de cancer, până când nu rămâne decât ţesutul sănătos.

Cancerul de piele – tratament naturist