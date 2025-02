Singurul animal de pe Terra care nu respiră. Cum reușește să supraviețuiască

Nu, nu este o glumă! Există un animal care nu respiră! Este singurul de pe planeta Terra care nu are nevoie de această funcție! Cum reușește să supraviețuiască? La ce concluzii au ajuns cercetătorii în urma unor studii?

Un grup de cercetători a făcut o descoperire fascinantă! Un organism nu are nevoie de oxigen pentru a trăi. Acesta este numit Henneguya salminicola și contrazice tot ceea ce se știa despre organismele multicelulare, asta pentru că nu posedă un genom mitocondrial și, implicit, nu poate efectua respirație celulară.

Descoperirea a fost publicată în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences. H. salminicola trăiește în interiorul peșterilor și al unor viermi marini, dezvoltând un mod de viață anaerob. Această adaptare extremă este una unică atunci când vine vorba de lumea animală, pentru că toate celelalte organisme multicelulare cunoscute folosesc oxigenul pentru a-și produce energie.

Studiile genetice ale lui H. salminicola au arătat că acest oganism și-a pierdut complet mitocondriile funcționale. Aceste structuri celulare sunt esențiale pentru respirația aerobă, transformând oxigenul în energie. Absența lor indică faptul că parazitul a găsit un alt mecanism de obținere a energiei necesare supraviețuirii.

Acest fenomen de simplificare evolutivă nu este unic printre mixozoare, grupul de paraziți microscopici din care face parte H. salmicola. Cu toate acestea, el a dus procesul la extrem, eliminând aproape toate caracteristicile specifice unui organism multicelular.

Cercetătorii nu au descoperit cum își obține animalul energia

Dacă H. salminicola nu respiră, cum își obține energia? Până în acest moment, răspunsul rămâne unul incert. Anumiți paraziți similari au proteine specializate care le permit să preia ATP (molecula energetică fundamentală) direct din organismul gazdei. Prin urmare, este posibil ca și acesta să folosească o strategie similară, însă sunt necesare mai multe cercetări pentru a se confirma.

Chiar dacă H. salminicola nu prezintă un pericol semnificativ pentru pești, alți membri ai mixozoarelor pot afecta grav populațiile de pești, punând în pericol pescuitul comercial. Este identificat de cele mai multe ori ca pete albe în carnea peștilor infectați, o afecțiune cunoscută sub numele de „boala tapioca”.

