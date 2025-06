Singurul supraviețuitor al prăbușirii avionului Air India și-a condus fratele pe ultimul drum: „Este un miracol că am scăpat”

Când prețul unui bilet de avion devine un bilet doar dus spre tragedie, viața se schimbă într-o secundă. Așa s-a întâmplat pentru Vishwash Kumar Ramesh, un om de afaceri din Leicester, care a supraviețuit celui mai recent accident aviatic devastator din India, dar și-a pierdut fratele în dezastru.

La doar câteva zile după prăbușirea Boeingului 787 Dreamliner, cu fața și brațul bandajate, acesta și-a ajutat familia să ducă sicriul fratelui său Ajay, acoperit cu flori, spre crematoriul din orașul Diu, pe coasta de vest a Indiei, scrie The Guardian.

Încă bandajat și rănit, Vishwash Kumar Ramesh, în vârstă de 40 de ani, a plâns la căpătâiul fratelui său pierdut în tragedia aviatică.

Tragedia s-a petrecut la doar șase zile după cei doi frați, care se întorceau în Marea Britanie dintr-o vacanță petrecută cu familia, urcaseră împreună la bordul zborului 171.

La scurt timp după decolare, avionul s-a prăbușit direct într-un cămin studențesc din Ahmedabad. Toți ceilalți 241 de pasageri au murit, la fel și 35 de persoane aflate la sol. Ramesh a avut parte de un coșmar la propriu: a scăpat printre fiarele contorsionate și flăcările intense, trecând printr-un spațiu îngust de lângă locul lui. Fratele lui, aflat câteva rânduri mai în față, nu a avut același noroc.

Între timp, anchetatorii încearcă să afle care este cauza. Potrivit Wall Street Journal, sistemul de alimentare de urgență a avionului, cunoscut drept „ram air turbine” (RAT), ar fi fost activat chiar în timpul decolării.

Înmormântarea fratelui său a fost un tablou dureros: străzile au fost pline de oameni în doliu, iar Ramesh, cu sicriul fratelui său pe umăr, mergea alături de mama lui.

Vishwas Kumar, the lone survivor of the tragic #AirIndia plane crash, broke down in tears while attending the cremation of his brother Ajay, who was onboard the same ill-fated flight.

Vishwas, who was undergoing treatment at #Ahmedabad Civil Hospital, was discharged after making… pic.twitter.com/fHBtVSkzeI

— KINS (News Agency) (@indepth_news) June 19, 2025