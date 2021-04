Situația halucinantă prin care a trecut o adolescentă de 16 ani. De ce a renunțat la contul său de TikTok, cu peste 2 milioane de urmăritori: „Mi-a zis că-mi ucide părinții după ce mă violează”

De multe ori, social media nu este ceea ce pare. O adolescentă de 16 ani, destul de cunoscută pe platforma TikTok, a trecut printr-un adevărat coșmar, după ce un bărbat dubios a dat startul unei situații fără precedent.

Ava Rose Beaune are numai 16 ani, dar este o mică vedetă în cercurile sale. Aceasta a trecut printr-un coșmar după ce un hacker a început să-i spargă conturile de pe rețelele de socializare și să posteze tot felul de mesaje șocante, în numele ei sau în numele „iubitului” său. Povestea a fost redată pe contul de Instagram VICE:

Ava, 16 ani, era acasă la o prietenă într-o după-amiază din iulie, când, deodată, i-a picat rețeaua. A încercat să-i dea mesaj tatălui ei, dar n-a mers. Ciudat, s-a gândit ea, dar nu alarmant.

Apoi, oamenii au început să îi dea mesaje: Ai văzut ce e pe contul tău de Twitter? Ai verificat Instagram? Ce se întâmplă? S-a logat pe conturile de social media și a văzut că noul ei status de pe Facebook făcea o aluzie la sinucidere, dar nu ea îl postase. „Toată familia a crezut că aveam de gând să mă sinucid”, a zis Ava.

Hackerul i-a contactat familia și a început să o hărțuiască

Deodată, un bărbat pe care nu îl cunoscuse în viața ei i-a sunat părinții și a cerut să vorbească cu ea. Tipul preluase controlul tuturor contactelor ei, a mesajelor, a e-mail-urilor și a conturilor de social media. În ziua următoare, i-a dat un mesaj: „Vreau doar să vorbesc cu tine”. A sunat-o și ea i-a răspuns și l-a implorat să facă ce vrea cu contul ei de Instagram, dacă acesta era scopul lui. „Șterge-l. Șterge-l și lasă-mă în pace”, i-a zis. „Nu vrei asta”, i-a zis el. „Ba da”, i-a răspuns ea. „Eu vreau să mă întâlnesc cu tine și să facem sex”, a zis el.

Hackerul a început să posteze story-uri pe contul ei de Instagram, în care se lăuda că e noul iubit al Avei, amenința cu violul și scria chestii de genul: „Abia aștept să te las însărcinată și să mă căsătoresc cu tine. Locuiești la doar cinci minute de mine”. Și-a primit conturile de social media și a rezolvat problema cu compania de telefonie mobilă. „Ok, gata, am scăpat”, s-a gândit atunci, ușurată. Cu toate acestea, hărțuirea a durat câteva săptămâni, iar adolescenta de 16 ani a trăit un coșmar. Hackerul care îi spărsese conturile de pe social media avea să o amenințe mult mai dur, spunându-i că îi va ucide părinții, după ce o violează.

„Trebuie să accepți faptul că te terorizez, trebuie să accepți că n-o să se încheie niciodată, că poliția n-o să mă prindă, pentru că am mai făcut asta în trecut și nu m-a prins niciodată. Acceptă, dă-mi ce-mi doresc, vreau să ne întâlnim în parcul din spatele casei tale și să-ți fac asta și asta și asta.

Dacă nu, o să-ți omor părinții în fața ta, chiar în sufragerie, după care te violez.

Deja simțeam că situația e foarte gravă” a spus Ava, pentru vice.com.

Adolescenta a predat poliției mesajele primite din partea hackerului, iar acesta a fost prins. În urma celor întâmplate, Ava a renunțat la contul său de pe platforma TikTok.

Sursă foto: Pixabay