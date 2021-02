Situație complicată în Suceava! Centrele de vaccinare anti-COVID nu se pot deschide din cauza lipsei de medici. Doar trei cadre medicale s-au oferit voluntar

În municipiul Suceava nu pot fi deschise centre de vaccinare împotriva COVID-19, deoarece nu există cadre medicale dispuse să le deservească. Potrivit primarului, Ion Lungu, doar trei medici au fost dispuși să participe la campania de vaccinare.

Deși Suceava găzduiește două centre de vaccinare, care ar putea să funcționez oricând, nu există personal medical pentru ele. Pentru ca un centru să funcționeze are nevoie de minimum 10 medici și 20 de asistenți, însă aceste cifre par de neatins, având în vedere că până în prezent există doar trei medici doritori.

„Noi am avut discuţii la DSP, ne-am adresat Colegiului Medicilor cu o adresă, am avut discuţii la Primărie cu preşedinta asociaţiei medicilor de familie, cu medici de familie. Ne-ar trebui o structură de minim zece medici, 20 de asistenţi medicali şi zece registratori, dacă mergem pe un singur flux de vaccinare. Din păcate, sunt doar trei medici doritori. Nu avem un echipaj complet să deschidem măcar un centru. Noi vrem să deschidem, în primă etapă, două centre, cum am discutat şi cu DSP, cel de la Colegiul Naţional ‘Ştefan cel Mare’ şi cel de la Şcoala nr 11 din cartierul Burdujeni”, a spus Ion Lungu, potrivit Agerpres.

Motivele pentru care medicii nu se implică

Primarul a mai declarat că niciun medic nu vrea să fie coordonator deoarece nu se dă indemnizaţie suplimentară şi că toţi sunt plătiţi la fel.

„Din punctul lor de vedere, spuneau medicii de familie, medicul coordonator, care are cea mai mare responsabilitate la acest centru de vaccinare, ar trebui să aibă indemnizaţie suplimentară. Medicii sunt plătiţi cu 90 de lei pe oră, asistenţii medicali cu 45 de lei pe oră, iar registratorii cu 20 de lei pe oră.

Fac un apel de suflet la cadrele medicale din municipiul Suceava, în primul rând la medicii din municipiul Suceava disponibili, fie că discutăm de medici de familie, medici pensionari, medici din policlinici private. Este până la urmă o chestiune de responsabilitate civică. Eu zic că nu avem voie să ratăm această etapă de vaccinare.”, a mai declarat Ion Lungu.