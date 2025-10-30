Acasă » Știri » Slujbă de pomenire a victimelor Colectiv, la 10 ani de la tragedie. Nicușor Dan a depus o coroană de flori și a transmis un mesaj

Slujbă de pomenire a victimelor Colectiv, la 10 ani de la tragedie. Nicușor Dan a depus o coroană de flori și a transmis un mesaj

30/10/2025 | 11:44
Președintele României a depus, joi dimineața, o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria celor 65 de victime care și-au pierdut viața la Colectiv, în urmă cu 10 ani. Șeful Statului a transmis și un mesaj în mediul online, în care a atras atenția că România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale la 10 ani de la tragedie. 

În jurul orei 8:00, Șeful Statului și-a făcut apariția la fostul club Colectiv, unde a depus o coroană de trandafiri albi și a aprins o lumânare, apoi a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor care și-au pierdut viața în incendiul devastator.

Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv

Clubul, aflat în fosta hală a fabricii “Pionierul” din Sectorul 4 al Capitalei, găzduia în noaptea de 30 octombrie 2015 un concert al trupei de rock Goodbye to Gravity, care își lansa albumul „Mantras of War”. În interiorul clubului se aflau aproximativ 350 de persoane. Clubul avea o singură ieșire funcțională, iar pereții, stâlpii și tavanul erau acoperiți cu burete fonoabsorbant extrem de inflamabil.

În timpul unei piese, membrii trupei a aprins artificii, moment în care s-a declanșat tragedia. Scânteile au atins buretele fonoabsorbant de pe un stâlp, iar în câteva secunde flăcările au cuprins tot tavanul. Primul apel la 112 a fost înregistrat la ora 22:36, iar echipajele de urgență și-au făcut rapid apariția.

S-au împlinit 10 ani de la tragedia care a curmat zeci de destine, iar președintele României nu a rămas indiferent. Acesta a depus o coroană cu flori și a păstrat un moment de reculegere în memoria celor care și-a pierdut viața în incendiul care a întristat o lume întreagă.

Potrivit surselor CANCAN.RO, preoții de la Biserica Sfântul Nicolae Broșteni s-au ocupat de fiecare pomenire încă de la început, organizând slujbele și sprijinind oamenii în amintirea victimelor. Familiile celor decedați nu au fost prezente nici atunci, la tragedie, nici acum, la comemorarea de 10 ani. Singura care a fost prezentă, a fost mama unei fete decedate, Carmen Irina Opriță. În rest, la locul în care s-a oficiat slujba s-au aflat doar preoții, presa și oamenii din zonă, care au păstrat un moment de reculegere în memoria celor pierduți.

Slujba de pomenire a început la ora 10:30 în zona de acces Fabrica Pionerul Parcul Bucur din Sectorul 4, și este oficiată de un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, informează Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Mai mult decât atât, Nicușor Dan a postat și un mesaj în mediul online:

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.
Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.
Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu.
S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.
Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă.
În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României”, a fost mesajul postat de Nicușor Dan.

Supraviețuitoarea Colectiv reprezentată de Vasilica Enache a rupt tăcerea după explozie și teoriile conspirației: ”Încetați”

Colectiv la indigo, în Macedonia! Povestea șocantă a eroilor din incendiul apocaliptic care a mistuit un club în 5 minute: Un cântăreț a ars de viu în timp ce-și salva colegii, iar șoferul de pe ambulanță a murit de epuizare!

 

