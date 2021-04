Smiley a comis-o! Ce a spus în ultima ediția e emisiunii „Românii au talent”. Florin Călinescu l-a taxat imediat. „Bă, frate!”

În ultima ediție a emisiunii „Românii au talent” Smiley a făcut o gafă de proporții. După numărul unui băiețel de numai 11, artistul a lansat o întrebare nepotrivită, ce a amuzat pe toată lumea și l-a făcut pe Florin Călinescu să îl taxeze imediat.

Pe scena „Românii au talent” a urcat Iliuță, un băiețel de numai 11 ani, care i-a uimit pe jurați cu talentul său. Acesta a declarat că iubește muzica populară și a venit să își arate talentul. După ce Iliuță și-a terminat numărul, Smiley l-a întrebat de unde vine, iar băiețelul a răspuns că este din comuna Jina din județul Sibiu. (CITEȘTE ȘI: UN CONCURENT A REUȘIT SĂ „DEZBINE” JURIUL „ROMÂNII AU TALENT”. GELOZIE ÎNTRE ALEXANDRA DINU ȘI ANDRA. „M-AM SIMŢIT EXCLUSĂ”)

După acest răspuns, a mai urmat o întrebare pusă tot de Smiley, însă fără să își dea seama, artistul a comis-o. L-a întrebat pe Iliuță dacă stă la casă sau la bloc, iar acest lucru a stârnit amuzamentul colegilor săi, având în vedere că în zona rurală nu se prea întâlnesc blocuri. Florin Călinescu l-a taxat imediat pe Smiely și i-a atras atenția asupra gafei pe care a făcut-o.

Andra: Iliuţa, am ţinut pasul cu tine! Foarte frumos a fost. Eşti foarte talentat. Am mai auzit copii care cânta la fluier, dar tu ai tehnică, am auzit un profesionist.

Florin: Şmecherul e tot şmecher! El a vrut să ne arate şi cum cântă cu o singură mână, cu cealaltă era DJ la oi! Ai văzut vreodată o oaie? Faci diferenţa între un câine şi o oaie?

Iliuta: Da, am văzut. La Jina, de unde vin.

Smiley: Stai la curte sau la bloc?

Iliuta: La casă.

Florin: De unde blocuri în Jina, bă, frate?

Smiley: Eşti foarte bun, m-am simţit foarte bine. Mişcarea asta de şmecher mi-a plăcut mult. Un lucru e cert: nu o să mori niciodată de foame, aşa că din partea mea ai un “Da!.

(VEZI ȘI: ANDRA, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PENTRU CĂTĂLIN MĂRUȚĂ! SMILEY A FĂCUT-O SĂ SPUNĂ TOT)