Smiley, nerăbdător să își cunoască fetița: ”N-are nasul meu, e bine! O să fie frumoasă!” + Cum îl strigă acum prietenii pe iubitul Ginei Pistol

Smiley a intrat în direct la Vorbește lumea, emisiunea de pe Pro TV prezentată de Lora și Cove, și a dat ultimele detalii despre fetița lui care va vedea cât de curând lumina zilei pentru prima dată. El a dezvăluit că, alături de Gina Pistol, a pus aproape totul la punct în casă.

Smiley a spus că micuța se va naște la începutul lunii martie. ”Nu știm exact data, mai durează o lună și un pic. Suntem emoționați. De la o vreme, lumea îmi spune Smiley tăticul, nu simplu Smiley!”, au fost primele vorbe ale artistului.

”Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină…”, a mai dezvăluit Smiley. (CITEȘTE ȘI: CINE A SUPĂRAT-O PE GINA PISTOL? MESAJUL LA CARE SMILEY A RĂMAS INTERZIS: ”FOARTE TRIST, DAR ADEVĂRAT!”)

Smiley, despre fetiță: ”N-are nasul meu, e bine! O să fie frumoasă!”

Smiley a mai declarat că este emoționat de întâlnirea cu fetița lui. ”Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a continuat Smiley. (NU RATA: DECIZIA PE CARE SMILEY A LUAT-O LA ÎNCEPUT DE AN: ”V-AM ZIS, NU?!”)

Artistul și-a prezentat și proiectele. A ținut să anunțe noul sezon al concursului ”Românii au talent”. ”Va fi cel mai tare sezon, zic eu, pentru că am fost aproape, la filmări, am simțit tot… Sezonul al 11-lea va fi cel mai tare. Iar muzical… Urmează o nouă piesă, pe 12 februarie. A doua, după aceea în duet cu Delia. Vor fi colaborări inedite. Iar în fiecare lună voi scoate o piesă. Și în următorii doi ani voi crea muzică încontinuu”, a încheiat cântărețul.