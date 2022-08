Smiley, dezvăluiri neștiute despre cea mai grea perioadă din viața lui: ”Nu aveam bani să trec strada”

Viața lui Smiley (39 de ani) nu a fost tot timpul ”lapte și miere”. Artistul a plecat de jos și cu fiecare moment dificil a mai pus o cărămidă către cariera de succes pe care și-a construit-o. Partenerul Ginei Pistol a dezvăluit cea mai grea perioadă din cariera lui!

Deși acum este un cântăreț și compozitor celebru, Smiley nu a uitat de unde a plecat. Nu avea nimic, însă a știut din prima clipă unde vrea să ajungă.

În cadrul unui podcat, artistul și-a adus aminte de, poate, cea mai grea cumpănă din viața de artist. Alături de Alex Velea, Smiley a ”plecat” spre succes chiar dacă nu avea bani nici să treacă strada, așa cum a declarat.

De astfel, piesa ”Am bani de dat, am datorii la stat” a fost inspirată din propria viață de atunci. Cu alte cuvinte, la lansarea albumului ”Oficial îmi merege bine”, Smiley nu avea habar ce înseamnă cu adevărat să-i meargă bine:

„Noi, înainte să facem albumul «Oficial îmi merge bine», nu aveam bani să trecem strada. Piesa «Am bani de dat, am datorii la stat», eu am făcut-o atunci când făceam «Oficial îmi merge bine», care a fost primul meu album solo, și noi aia trăiam”, a spus artistul în cadrum podcastului.

Totodată, Smiley a mai spus că o zi bună se cunoștea după faptul că aveau ce pune pe masă, mai exact crenvurști cu muștar:

”Pe bune, aia cu «crenvurști cu muștar» pe care o zice Alex Velea în «Dincolo de cuvinte» e adevărată, dar asta era într-o zi bună. Noi aveam clipuri la televizor, piese la radio, dar noi nu aveam bani să trecem strada”, a mai spus Smiley.

Smiley, surpriză neașteptată, după o vacanță liniștită alături de Gina Pistol

Pentru că astrele s-au aliniat în favoare lui, Smiley își poate permite orice și nu face rabat la nimic.

Alături de Gina Pistol (41 de ani), Smiley a decis să plece într-o vacanță, departe de casă, pentru câteva zile. Artistul a luat o pauză de la toate conturile de socializare și de la tot ceea ce înseamnă activitate în mediul online.

Mare i-a fost mirarea când, la întoarce în țară, artistul a descoperit ce au făcut în lipsa sa toți colegii de la HaHaHa Production.

Se pare că aceștia au lansat o melodie pe care Smiley nu o dorea, cel puțin, nu acum, ceea ce l-a făcut pe partenerul Ginei să își schimbe puțin starea.

„Tocmai am aterizat din vacanță, am deschis rețelele sociale, am fost off toată săptămâna, și îmi dau seama că s-a lansat o piesă pe care eu nu plănuiam să o lansez acum. Nici nu știu dacă să fiu supărat sau să fiu bucuros. O să văd eu despre ce este vorba”, a spus Smiley, pe InstaStory.

Sursa foto: Instagram