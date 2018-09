Smiley lansează videoclipul piesei “Aprinde scanteia” și face mărturisiri: ”Va merge mai departe“

Smiley a lansat videoclipul piesei “Aprinde scanteia”, prima piesă a artistului în 2018, o mărturie personală despre viața și libertatea de a fi. Artistul profită de această oportunitate, a piesei și își exprimă sincer gândurile, ideile și sentimentele.

“Cu totii avem nevoie de incurajari, in conditiile in care totul in jurul nostru pare construit dupa reguli pe care nu le intelegem. Noi credem ca nimic nu este imposibil. Am lucrat cu Dorian la aceasta piesa si am facut-o pentru noi insine, gandindu-ne la lupta pe care o ducem zi de zi ca sa facem ceea ce ne place”, povestește Smiley.

Piesa a fost gata în trei zile, iar artistul a hotărât să o și lanseze, fără să stea pe gânduri: “Cred ca este piesa pe care am scris-o cu cea mai mare usurinta pentru ca simteam de mult timp sa spun aceste lucruri. I-am dat drumul pe YouTube si imediat au urmat reactii de la oameni care s-au regasit in versuri. Fara niciun efort sau artificiu de promovare piesa a ajuns la cine trebuia sa ajunga. Eu cred in puterea muzicii si stiu ca aceasta piesa va merge mai departe”, completează Smiley.

După concertul de pe 2 iunie, de la Arenele Romane, Smiley începe un Turneu Național care va aduna peste 20.000 de oameni în toată țara. Turneul #Confesiune va începe pe 29 octombrie, la Galațiși va continua pe 30 Octombrie 2018 la Iași la Sala Sporturilor, 31 Octombrie 2018 la Bacău, la Teatrul de vară “Radu Beligan”, 5 Noiembrie 2018 la Brașov, la Sala Sporturilor, 7 Noiembrie 2018, la Cluj Napoca la Sala Polivalentă,12 Noiembrie 2018, la Pitești la Casa de Cultură a Sindicatelor, 13 Noiembrie 2018 la Craiova la Sala Polivalentă, 14 Noiembrie 2018 la Târgu Jiu in Sala Sporturilor, 15 Noiembrie 2018 la Timișoara, în Sala Sporturilor “Olimpia” și se încheie pe 18 Noiembrie 2018, la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor.