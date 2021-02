Smiley, profund impresionat de o tânără cu forme apetisante. Cine e femeia care l-a făcut pe artist să-și iasă din minți

Smiley a fost profund impresionat de prestația unei concurente de la „Românii au talent”. Roberta Anghel este tânăra care a sucit mințile tuturor bărbaților care s-au uitat foarte atent la prestația ei de pe scenă.

Dansul executat de Roberta Anghel pe scena de la „Românii au Talent” a trimis-o în etapa următoare cu patru de „da‟. De departe, cel mai impresionat de prestația artistică, dar și de formele pe care le deține fosta sportivă a fost Smiley iar reacțiile lui au stat mărturie.

„M-am dus la «Românii au talent» pentru că îmi era extraordinar de dor să dansez pe o scenă. Am considerat participarea mea la aceasă emisiune o provocare, pentru că voiam să trăiesc și experiența asta. Am mai dansat pe scene, dar niciuna de o asemenea anvergură. Nu am dansat niciodată în fața unui juriu. A fost o experiență nouă pentru mine, de care m-am bucurat enorm. Am avut emoții, dar constructive. Voiam să-mi iasă ok coregrafia. Am avut parte și de validarea juriului.

Nu am nicio așteptare, m-am dus acolo cu inima deschisă, am vrut să-mi bifez încă un lucru pe listă. Nu pot să spun că mi-a schimbat viața participarea la această emisiune, însă am mai adăugat o treaptă pe scara experiențelor mele‟, a explicat Roberta Anghel.

Cu ce se ocupă Roberta Anghel

Tânăra de 25 de ani este antrenoare de fitness și are o istorie lungă în lumea sportului românesc.

”Pasiunea pentru atletism pot spune că a venit de nicăieri; la școală, în clasele I-IV participam la tot felul de ore deschise prin intermediul cărora am fost la ore de box și judo. Am făcut chiar și șah patru ani de zile, după care, la un moment dat, am ajuns și în sala de atletism. Am participat la un concurs de atletism pe care l-am și câștigat.(…)

