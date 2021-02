Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre felul în care era jignită de Gabi Bădălău:  „Așa trăiam și în timpul căsniciei”

Claudia Pătrășcanu încă are detalii din căsnicia cu Gabi Bădălău pe care nu le-a dezvăluit, dar nimic nu o mai reține să nu spună lucrurilor pe nume. Tocmai de aceea, după ultima confruntare dintre ea și fostul ei partener de viață, artista a mărturisit că nu o surprinde nimic din atitudinea și din vocabularul acestuia, pentru că e obișnuită să fie jignită.

Artista declară că de-a lungul mariajului avut cu Gabi Bădălău a avut parte de foarte multe momente în care a fost tratată urât și în care i s-a vorbit la fel de urât. Iar acum, când își aude tatăl copiilor că are aceeași atitudine și același comportament față de ea, nu mai simte deloc aceleași lucruri. Claudia afirmă că toate aceste cuvinte urâte au făcut-o să fie și mai puternică și nu o mai pot răni în niciun fel. Toate aceste dezvăluiri au fost făcute, după ce Gabi Bădălău a povestit public situația din familia artistei, în care fratele ei suferă de un handicap.

„Nu mă mai doare nimic. Gândiți-vă că așa trăiam și în timpul căsniciei. Nu degeaba mi-am dorit să pun punct acestei căsnicii. Nu mă mai doare nimic. În momentul în care o să se ia de fratele meu, care este lumina ochilor mei și mă doare în momentul în care vine și minte că practic, în ecuația asta intră și copiii noștri. A fost mama mea și a depus o plângere împotriva lui Gabi și mai departe ea știe ce are de făcut. E mama și a durut-o inima. Eu când am venit acasă, am găsit-o foarte necăjită, supărată, plângea. S-a ajuns prea departe”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu, mesaj disperat către Alex Bodi

Gabi Bădălău a dezvăluit în emisiunea lui Dan Captos că mama copiilor ei nu doar că nu vrea să-i accepte ofertele pe care i le-a făcut zilele acestea, ci a apelat la o persoană căruia, inițial, nu a vrut să-i dea numele. Prezentatorul emisiunii Xtra Night Show, în momentul în care a intrat în posesia acestui mesaj, a afirmat că e un mesaj transmis pe Instagram, de la Claudia Pătrășcanu către Alex Bodi. Pentru a-i respecta dorința lui Gabi Bădălău, Dan Capatos nu a citit întreg mesajul, dar nu s-a putut abține să întrebe de ce s-a văzut nevoită Claudia să-l implore pe Bodi să o ajute.

„Vă rog din inimă să mă ajutați”, i-ar fi scris Claudia Pătrășcanu lui Alex Bodi.

La rândul lui, Gabi Bădălău nu a știut să răspundă la această întrebare. A vrut doar să sublinieze că nu vrea să-i fie asociat numele cu al afaceristului din Mediaș și că nu-l cunoaște și nu vrea să vorbească despre cineva cu care nu s-a întâlnit niciodată.

