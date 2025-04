Șoc total pentru un român în Belgia! Și-a găsit mașina dezmembrată, după ce a lăsat-o în apropierea unui aeroport

Șoc total pentru un român care a ales să își lase mașina în apropierea unui aeroport din Belgia. Hoții i-au dezmembrat mașina și au furat tot ce se putea. Iată primele informații!

Ceea ce trebuia să fie, cel mai probabil, o vacanță reușită s-a transformat într-un coșmar pentru un român. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată la ceea ce avea să se întâmple.

Se pare că românul a ales să parcheze mașina cu numere de Dolj, un BMW, în apropierea aeroportului Charleroi din Belgia. Aceasta se poate încadra printre cele mai mari greșeli pe care bărbatul sau femeia, depinde de cine este proprietarul, le-a făcut vreodată.

Din videoclipul realizat de un bărbat se poate observa mașina complet dezmembrată, dar și numele de înmatriculare de România.

Acum, conaționalul se află într-o pagubă imensă după ce hoții i-au furat roțile, volanul, interiorul și ușile.

Într-o filmare, un străin arată ce presupune paguba și îi oferă un sfat important românului nostru: să nu mai parcheze oriunde în apropierea aeroportului pentru a evita astfel de incidente neplăcute.

„Suntem la aeroportul Charleroi. Șoferul din România a plecat în vacanță și a sperat să facă economii. Cred că e o mică problemă cu calculele sale. Nu mai are uși la mașină. Mașina nu mai are roți. Lipsește și interiorul mașinii. Mai are însă radio și poate asculta muzică. Mașina nu mai are nici volan. O mașină foarte frumoasă. Acum va înțelege că nu trebuie parcat oriunde în apropierea aeroportului, ci trebuie într-o parcare cu pază.”, a spus francezul care a filmat paguba.