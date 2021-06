Șocant! Confesiunea bunicii copiilor uciși de propria mamă, în Maramureș: „Nu am crezut că poate să facă așa ceva”. VIDEO

Bunica mamei de 30 de ani din satul Rușor, care și-a ucis copiii în timpul unei exces de furie, dă detalii despre starea de sănătate a fiicei sale din ultima vreme.

Femeia susține că fata ei se plângea non-stop de migrenele puternice, după ce, în urmă cu patru luni născuse o fetiță. Mama celor doi copii era căsătorită de șase ani și nimeni nu a putut să prevadă ce avea să se întâmple.

Cei doi soți aveau o situație materială precară. Ei trăiau cu bani din alocație, iar tatăl muncea cu ziua, spune bunica. „Am vorbit dimineaţa şi toate au fost bune. Le dădea de mâncare copiilor. Am vorbit cu piticul la telefon. Şi eu mă tem că era în ceva depresie că tot zicea că o doare capul.

Își creștea mai mult singură copiii, bărbatul ei lucra cu ziua. Era căsătorită de 6 ani, nu au avut probleme din ce știu. Eu știam că se înțeleg bine.

Nu îi lăsa să fie murdari, îi spăla și nu am auzit-o să-i certe pe copii. Când am sunat-o eu le dădea de mâncare. Nu am crezut că poate să facă așa ceva”, le-a declarat bunica jurnaliștilor aflați în curtea locuinței din Rușor, Maramureș.

Femeia are afecțiuni psihiatrice preexistente

Bogdan Gabor, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, a declarat că femeia a fost internată în vederea efectuării expertizei psihiatrice.

„Cercetările se efectuează sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat asupra a două sau mai multor persoane. Femeia nu era cunoscută cu antecedente psihiatrice. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-medicale, a declarat Bogdan Gabor, purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Maramureș pentru GÂNDUL.RO.

Un vecin a sunat la 112

Apelul la 112 a fost făcut, miercuri, în jurul orei 11 de către un vecin al familiei. Acesta a fost cel care l-a adus cu mașina de la muncă pe tatăl copiilor, la chemarea mamei care l-a sunat ea însăși să-și mărturisească fapta. Cei doi minori au fost găsiți cu grave probleme respiratorii de ambulanță.

