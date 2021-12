Șocant! Drakeo the Ruler a fost omorât, cu puțin timp înainte de a urca pe scenă. Urma să cântă alături de Snoop Dogg, Ice Cube și 50 Cent

A fost confirmat decesul rapperului Drakeo the Ruler. Tânărul în vârstă de 28 de ani s-a stins în weekend, cu puțin timp înainte să urce pe scenă. Artistul a fost înjunghiat.

În cursul zilei de duminică, rapperul Drakeo the Ruler s-a stins din viață. Înainte să intre pe scenă, alături de nume grele ale industriei, Snoop Dogg, Ice Cube și 50 Cent, bărbatul a fost înjunghiat în culise. Incidentul a avut loc în Los Angeles, la un cunoscut festival de muzică. Anunțul decesului său a fost făcut chiar de agentul lui, Scott Jawson, arată Digi24.ro.

Darrell Caldwell, alias Drakeo the Ruler, trebuia să concerteze, alături de nume grele din industria muzicală, pe scena din Los Angeles, în cadrul concertului ”Once Upon a Time in LA”. Sâmbătă seara, în jurul orei 20:40, a fost raportat incidentul. Inițial, s-a spus că un bărbat a ajuns în stare critică la spital. Apoi, după ce a fost confirmat decesul, s-a dezvăluit identitatea acestuia. La scurt timp după incident, organizatorii festivalului au închis evenimentul.

Promotorul evenimentului a transmis un comunicat prin care a declarat că „a existat o altercație în culise. Din respect pentru cei implicaţi şi în coordonare cu autorităţile locale, artiştii şi organizatorii s-a decis să nu se mai continue”.

Pe rețelele de socializare au început să curgă mesaje de condoleanțe, dar și cele din partea artiștilor care trebuiau să urce pe scenă, în weekend.

Snoop Dogg a scris pe Twitter: ”Sunt întristat de evenimentele de aseară de la festivalul Once Upon a Time in LA. Condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Drakeo the Ruler”. Celebrul artist se afla în cabina sa când a aflat de incidentul din culise.

Drakeo the Ruler a avut probleme cu legea

Rapperul Drakeo the Ruler a avut probleme cu legea. Artistul devenise cunoscut încă din anul 2015, iar, doi ani mai târziu, a fost arestat pentru posesie de arme. În anul 2018, a intrat la închisoare, după ce a fost implicat într-un dosar de omor. În 2019, el a fost achitat, dar inculpat pentru asociere cu bande crimnale. În anul 2020, a fost eliberat din spatele gratiilor. Cât timp se afla încarcerat, rapperul a scos un album, „Thank You for Using GTL”, făcând referire la compania care controlează serviciile de telefon din penitenciare.

