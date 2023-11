ȘOCANT! Ordin de protecție împotriva fiului! Celebra actriță trăiește un calvar! I-a vândut tot din casă, bijuterii, mobilă și…

Nici prin cap n-avea să-i treacă Eugeniei Șerban, când a născut, că 30 de ani mai târziu va cere ordin de protecție împotriva fiului său! Lorans Fawaz Bataineh nu mai are voie, vreme de un an, să se apropie la o distanță mai mică de 300 de metri față de mama sa, iar CANCAN.RO are toate detaliile! Vânzări de imobile, înstrăinarea bijuteriilor, deținere de droguri, toate le descoperiți în rândurile de mai jos!

Pentru că, în urmă cu doar câteva luni, fiul actriței Eugenia Șerban a fost cercetat pentru comiterea infracțiunii de deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Și, probabil că din lipsa resurselor materiale, băiatul, potrivit surselor CANCAN.RO, a început să vândă puțin câte puțin din agoniseala actriței. De la case, bunuri de valoare, mobilă. Tot!

Eugenia Șerban a obținut ordin de protecție împotriva fiului său

Lorans Fawaz Bataineh, în vârstă de 30 de ani, n-a mai putut fi ținut în frâu, se pare, iar totul a culminat cu cererea Eugeniei Șerban de a-l ține departe de ea. Acest lucru s-a întâmplat zilele trecute, iar decizia instanței a venit la pachet cu câteva măsuri pe care Lorans e nevoit să le respecte.

„Dispune emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni de la pronunțare, cuprinzând următoarele măsuri: 1. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de reclamantă, cu excepția situațiilor în care părțile trebuie să se prezinte împreună la instanță, la organele de cercetare/urmărire penală sau în fața altor autorități publice; 2. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de domiciliul reclamantei din București, sector 4; 3. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri faţă de locuința reclamantei din București, sector 4; 4. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, potrivit portal.just.

A divorțat la trei ani de la naștere

Pe când era destul de tânără, având 24 de ani neîmpliniți, Eugenia Șerban i-a dat naștere lui Lorans Fawaz Bataineh. Copilul e rodul iubirii dintre actriță și partenerul său de atunci, un bărbat de origine arabă de care a divorțat pe când fiul lor avea doar trei ani și care a trecut în neființă în urmă cu ceva timp. Bărbatul, mai în vârstă decât actrița, de fapt, cel mai în vârstă dintre toți iubiții Eugeniei, a înșelat-o, acesta fiind motivul separării. Cu toate că, pe atunci, Eugenia Șerban încă-l iubea pe cel care o făcuse mamă.

