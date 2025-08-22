Șocul unui american care și-a rezervat cazare de 500 de dolari în București. Ce a găsit când a ajuns

Un american a împărtășit experiența pe care a avut-o în vacanță în România. Bărbatul a rezervat o cazare în București prin Airbnb, dar a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns la locație. Blocul nu arăta deloc așa cum văzuse în poze. Mai mult decât atât, a plătit 500 de dolari pentru închirierea apartamentului. Ulterior, imaginile au ajuns virale în mediul online.

Un tânăr american cu zeci de mii de urmăritori pe TikTok a venit în vacanță în România. Pe lista orașelor pe care le vizitează se află și Capitala. Încă de la început, el a împărtășit cu internauții experiența sa la noi în țară. De această dată, a vorbit despre surpriza neplăcută pe care a avut-o la cazare.

Ce a găsit americanul la cazarea din București

Un american, venit în vacanță în România, a rezervat o cazare în București prin Airbnb. În poze, locația părea foarte frumoasă, însă când a ajuns la destinație a avut parte de o surpriză neplăcută. Clădirea nu era deloc renovată sau reabilitată.

Tânărul a filmat locul și a publicat filmulețul pe TikTok, iar la descriere a precizat „Ce poți avea cu 500 de dolari în București, România. Un american în București”. În videoclip se observă că tencuiala este căzută în anumite locuri. De asemenea, pe balcoanele din curtea interioară a blocului se poate remarca mizeria de nedescris. La un moment dat, americanul a filmat și o pasăre pe una dintre terase.

„Am văzut acest loc pe Airbnb și să fiu sincer, fotografiile arată foarte bine. Când am ajuns aici am fost: wow, nu are cum să fie adresa potrivită. Dar cred că așa arată luxul aici în București, România. Este și o pasăre aici (…) Poți vedea și arhitectura autentică românească”, a spus americanul.

Cel mai probabil, imobilul de șapte etaje este din perioada interbelică, mai ales dacă judecăm modul în care a fost construit liftul. În prezent, starea sa pare a fi una deplorabilă, iar prețul de 500 de dolari este unul destul de piperat. Totuși, americanul a precizat că, în România, cazările sunt mult mai accesibile față de SUA.

„Ca să fiu sincer, este mult mai bine față de ceea ce avem în America. Aici totul este accesibil aici în București. Practic este ca și cum ar fi gratis (…) Aceasta urmează să fie casa mea pentru o vreme, cât urmează să explorez România. Abia aștept să vă arăt și alte lucruri din România”, a mai spus bărbatul.

