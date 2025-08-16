Șoferul de TIR care a lovit mașina cu 4 persoane la Târgu Frumos, prima reacție: ”I-am luat din plin”

Ziua de joi, 14 august 2025, a adus o tragedie de proporții pe șoselele din județul Iași. În jurul prânzului, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, pe Drumul Național 28A, un autoturism care tracta o rulotă a intrat în balans, a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un ansamblu rutier greu. Impactul a fost devastator, rezultatul fiind moartea unui bărbat și rănirea gravă a altor trei persoane, printre care doi copii.

Autoturismul era condus de o femeie, aflată în mașină împreună cu soțul și cele două fiice, de 8 și 12 ani. În urma coliziunii, soțul acesteia a murit pe loc, iar trupul său a fost găsit printre resturile contorsionate ale vehiculului. Mama și cele două minore au fost scoase din autoturism în stare critică, fiind nevoie de intervenția de urgență a mai multor echipaje medicale și de descarcerare.

Prima reacție a șoferului de TIR

Forța impactului a fost atât de mare încât autoturismul a luat foc, iar flăcările au cuprins rapid partea din față a mașinii. Pompierii au reușit să stingă incendiul și să împiedice propagarea lui către rulotă și către restul vehiculelor implicate, însă pasagerii erau deja în stare foarte gravă.

Copiii au fost transportați de urgență la spital. Fetița de 8 ani, aflată în stare critică, a fost intubată și preluată de elicopterul SMURD, care a aterizat pe un teren din zona Șorogari pentru a fi transferată rapid la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Sora ei, în vârstă de 12 ani, a fost de asemenea internată la terapie intensivă, având multiple leziuni.

Șoferul ansamblului rutier implicat a relatat că nu a avut nicio posibilitate de a evita impactul. Autoturismul care tracta rulota a intrat brusc pe contrasens, iar coliziunea a fost inevitabilă, vehiculul mic izbindu-se direct în partea frontală a TIR-ului. Conducătorul auto a descris momentul ca fiind extrem de violent și neașteptat, șocul loviturii lăsându-l fără reacție.

„Ce să fie… O maşină cu rulota a intrat în tangaj, a intrat pe contrasens şi s-a izbit exact în faţa mea. I-am luat din plin, nu am avut ce să-i fac, nu am avut cum să evit. Eu veneam de la Ruginoasa, domnul venea dinspre Tg. Frumos. Rulota l-a luat în faţă şi l-a împins pe contrasens, exact în faţa maşinii”, a povestit bărbatul, potrivit BZI.

Mama, rănită grav în urma coliziunii și cu arsuri pe față și căile respiratorii, a fost dusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii au stabilizat-o și au efectuat o intervenție chirurgicală de urgență, însă prognosticul rămâne rezervat.

