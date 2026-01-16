Acasă » Știri » Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum

Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum

De: Simona Tudorache 16/01/2026 | 14:29
Sofia Vicoveanca a fost externată, după ce a suferit un infarct. În ce stare se află acum
Sofia Vicoveanca a fost externată. Artista a suferit un infarct și se afla în spital de pe 11 ianuarie. Acum, veștile despre starea ei sunt îmbucurătoare, iar colegii aplaudă revenirea ei acasă. În timpul petrecut în unitatea medicală, solista a reușit să îi lase fără cuvinte pe medici, dar și pe managerul Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost internată. Laria Blanari a fost impresionată de calitățile ei ca și artist, dar și de omul de dincolo de cortină.

Sofia Vicoveanca a ajuns în urmă cu șase zile pe un pat de spital, după ce a acuzat o stare de rău. Medicii au descoperit atunci că solista de 84 de ani suferise un infarct și au intervenit de urgență. Colegii s-au rugat pentru reușita acestei intervenții. Artistei i-a fost montat un stent la inimă și s-a recuperat rapid. Acum a părăsit spitalul.

„Ne bucurăm să aflăm că artista noastră dragă Sofia Vicoveanca e bine și s-a externat”, a transmis Silviana Rîciu pe o rețea de socializare.

Ce a spus managerului spitalului din Suceava despre Sofia Vicoveanca

Laria Blanari, managerul spitalului, a ținut să marcheze acest moment pe rețele de socializare. Ea a povestit cum a fost interacțiunea cu cunoscuta interpretă, pentru care a avut doar cuvinte de laudă. În opinia ei, Sofia Vicoveanca e un om deosebit, dacă ai norocul să îl cunoști, dar și una dintre cele mai bune voci.

„Ne preocupă în fiecare zi sănătatea fiecărui pacient, iar echipa medicală a spitalului asta face în fiecare clipă: salvează! Azi ne bucurăm de un rezultat reușit și de un zâmbet sincer, la final de misiune, alături de emblema cântecului bucovinean, artista Sofia Vicoveanca. Ce om, ce artist, ce pacient! Multă sănătate și cântec duios mulți ani de acum înainte!”, a transmis Laria Blanari pe contul său de socializare.

În urmă cu câteva zile, Sofia Vicoveanca a dat detalii despre starea sa de sănătate. Ea precizat că urmează cu strictețe indicațiile medicilor și așteaptă efectele tratamentului administrat.

Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie

Citește și: Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

