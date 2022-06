Solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului. Când începe vara astronomică. Tradiții și superstiții

Solstițiul de vară 2022, cunoscut și ca Ziua Soarelui, are loc pe 21 iunie, fiind momentul în care începe vara și din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. 21 iunie este cea mai lungă zi a anului.

Solstiţiul reprezintă cele două momente ale anului când Soarele se află la cea mai mică, respectiv la cea mai mare înălţime faţă de Ecuator.

După momentul solstiţiului de vară, durata zilei iluminate de Soare începe să scadă, iar cea a nopţii să crească, timp de şase luni, până la 21 decembrie, când este momentul solstiţiului de iarnă.

Denumirea de solstiţiu („Soarele stă”) este dată de faptul că, la data respectivă, are loc schimbarea gradientului mişcării Soarelui în raport cu declinaţiile acestuia. Crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudinile ridicate, crepusculul se prelungeşte toată noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii frumoaselor „nopţi albe”, potrivit www.astro-urseanu.ro.

Ce reprezintă Solstiţiul

Pământul execută atât o mişcare anuală de revoluţie în jurul Soarelui, cât şi o mişcare diurnă de rotaţie în jurul axei polilor tereștri. Axa polilor Pământului nu este constant perpendiculară pe planul orbitei Pământului. Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează la latitudinile medii inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor.

La momentul solstițiului de vară, Soarele se va afla la 23° 27′ distanță unghiulară nord față de Ecuatorul ceresc, el descriind mișcarea diurnă pe un cerc paralel cu Ecuatorul, numit Tropicul racului. La solstițiul de vară, longitudinea astronomică a Soarelui este de 90°, explică www.astro-urseanu.ro.

Tradiții și superstiții

Solstiţiul de vară are şi rezonanţe mistice. De această zi magică este legat și un ritual de transformare a unei bijuterii din aur într-un talisman norocos. Dacă îţi doreşti să realizezi un talisman trebuie să iei bijuteria preferată, înainte cu o zi de solstițiu, să o pui într-un vas rezistent la foc. Înăuntru se pun ierburi aromate (cimbru, rozmarin, mușețel, lavandă, sunătoare), deoarece reprezintă elementul pământ.

În dimineața zilei de solstițiu de vară se scoate bijuteria din aur și se pune într-un vas cu apă curată. După ce ai făcut toate acestea, trebuie să treci bijuteria prin flacăra unei lumânări galbene sau aurii. Astfel se spune că bijuteria este purificată datorită elementului focului.

Din cele mai vechi timpuri se credea în energia solstițiului de vară.Astfel că, timpul solstițiului se practica magie, deoarece se considera că solstiţiul avea darul de a îndeplini dorințele ori aspirațiile care, aparent, erau imposibile. Se spune că, datorită puterilor magice ale focului de solstițiu, fetele își puteau ghici viitorii soți. Flăcările focului alungau demonii și spiritele rele.

Ce legătură are solstiţiul de vară cu sărbătoarea Sânzienelor

Solstițiul de vară este legat de sărbătoarea de Sânziene. Drăgaica sau Sânzienele sunt sărbătorite de români pe data de 24 iunie. Sânzienele reprezentau în mitologia românească zânele bune, zâne care se înrudeau cu maleficele iele. Însă, dacă ziua nu era respectată de oameni așa cum se cuvine, atunci şi ele deveneau surate cu Rusaliile, care sunt zâne rele. Noaptea de Sânziene este plină de magie și mister. Potrivit spuselor din bătrâni, este ziua favorabilă vrăjilor și descântecelor de dragoste.

Pe 24 iunie, de Sânziene, creștinii sărbătoresc și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare importantă trecută în calendarul creștin ortodox.

Sursa foto: Pexels.com