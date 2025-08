Sora pacientei infectate cu Candida auris la Centrul de Arși Floreasca face acuzații grave: ”De ce viața Laviniei nu a fost prețioasă?”

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București se confruntă cu un nou scandal major, după ce în cadrul Centrului pentru Arși a fost identificat un focar de infecție cu ciuperca Candida auris, o bacterie periculoasă și rezistentă la tratamentele uzuale. În urma acestei situații, autoritățile sanitare au decis instituirea carantinei în secția respectivă, în contextul în care o pacientă în vârstă de 37 de ani, internată în unitate cu arsuri grave, a fost ulterior transferată într-un spital din Belgia în stare critică, unde se află acum în comă indusă.

Pacienta, transferată inițial la Floreasca după ce a suferit arsuri severe, ar fi fost ținută în izolare fără un plan clar de tratament, iar după aproximativ două săptămâni de internare, a fost confirmată infectarea cu Candida auris. Boala a evoluat rapid, iar starea de sănătate a pacientei s-a deteriorat până la necesitatea inducției unei come artificiale, în contextul unui transfer medical de urgență în Belgia, acolo unde familia a reușit, în cele din urmă, să o trimită pentru tratament specializat.

Cazul a fost adus în atenția publică de sora pacientei, care a relatat experiența traumatică trăită în perioada internării la Spitalul Floreasca. Conform acesteia, condițiile din Centrul de Arși ar fi fost profund improprii, iar igiena ar fi lăsat de dorit, contribuind, cel mai probabil, la infectarea pacientei cu agentul patogen. Familia acuză lipsa de transparență a conducerii unității medicale, precum și deficiențe în respectarea protocoalelor sanitare, într-un context în care fiecare oră poate face diferența între viață și moarte în cazul marilor arși.

„Lavinia este într-o “usoara coma indusă”. Nu știu cum se traduce asta exact, dar știu că este o decizie luată de medici pentru a o ajuta să nu simtă durerile ingrozitoare cu care ar trebui să traiască daca ar scoate-o din starea asta. În urma cu fix 60 zile intrebam spitalul din România despre posibilitatea transferării ei către un centru de arși din Europa. Mi s-a spus că nu se poate, că se află într-un centru de arși dotat la cel mai ridicat nivel. Că AVEM DE TOATE! O vorbă pe care o mai auzisem la știri, dar de care nu m-am îndoit când mi-a fost spusă de medici,

Mi s-a spus că doar o minune o poate ajuta pe Lavinia și că echipa medicală face tot ce este posibil din punct de vedere științific. Am crezut! Am avut nevoie să îi cred! Am continuat să îi cred chiar și când vedeam că nimănui nu îi pasă de siguranța ei și nu o protejam, în niciun fel, de riscul infecțiilor si al bacteriilor. Azi, în ziua 62, Lavinia se află în pericol de a intra in ȘOC SEPTIC” povestește sora Laviniei pe Facebook.