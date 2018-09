Sore, mamă pentru a doua oară? “E cea mai frumoasă perioadă din viața mea“

Sore a devenit pentru prima oară mamă în urmă cu doi ani și jumătate și este tare fericită alături de fetița și iubitul ei. Cântăreața mărturisește că se simte o femeie împlinită, deși mai are câteodată mici certuri, ca în orice familie.

„În momentul în care am întâlnit persoana potrivită care a știut să mă privească așa cum sunt și să mă învețe niște lucruri mi-aș dat seama că mi-aș fi dorit lucrul ăsta de la 20, adică să nu trebuiască să mai sufăr, să mă îndrăgostesc de cine nu trebuie, aș fi dorit ca toată fericirea asta să o trăiesc mai repede. (…) Nu prea ne certăm și dacă ne certăm, ne certăm pe prostii gen ‘Ia și tu te rog o pâine. Iară?’, din ăstea, dar nu avem motive serioase de ceartă”, a povestit Sore.

Sore şi iubitul ei încă nu se gândesc la al doilea copil. S-au obişnuit cu acest ritm al vieţii, iar acum fiica lor a crescut şi o pot lua cu ei peste tot. „Copilul e apogeul iubirii noastre, este minunat, are doi ani jumate acum, cântă, dansează, vorbește mult și e un copil foarte dulce și bun și amuzant, are un simț al umorului fantastic. Da, eu sunt aia amuzantă. Are și de la tati foarte multe, el e mai amuzant decât mine. Deocamdată e bine așa. Am intrat într-un echilibru cu tot și cu carierele și cu copilul și cu viața de familie. Ea a crescut suficient de mult încât să mergem cu ea peste tot. E cea mai frumoasă perioadă din viața mea”, a spus Sore.

Cum își menține Sore silueta

Sore este una dintre acele femei invidiate de toată lumea, pentru că spune că nu ține diete. Cu toate acestea, blondina face mult sport și astfel se menține într-o formă de zile mari.

„Nu tin dieta niciodata. Nu pot. Sunt pofticioasa. Mananc putin si des. Daca vreau sa dau jos kilograme ma duc si fac mai mult sport. Imi plac foarte mult cartofii prajiti si nu am cum sa ii scot din meniu. Si fast food, din cand in cand. Nu sunt un exemplu in ceea ce priveste urmarea unei diete. Mananc sanatos, dar nu cred ca sunt oameni care suta la suta fac lucrul asta. Imi place sa ma bucur de viata”, a mărturisit Sore într-un interviu acordat Pro FM. (Citește și SORE a dat cărţile pe faţă! Mama artistei i-a ţinut un secret ascuns)