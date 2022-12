Sorin Bontea, cadou special pentru Gabriel Drăgușanu! Ce i-a oferit celebrul chef concurentului? „Valorează mai mult decât premiul.” 

Chiar dacă nu a reușit să ajungă în finala „Chefi la cuțit” și să pună mâna pe marele premiu, Gabriel Drăgușanu a plecat acasă cu ceva mult mai important. Se pare că Sorin Bontea nu a uitat de concurentul pe care îl vedea în finală și i-a făcut un cadou special după terminarea filmărilor. Ce a primit Gabriel Drăgușanu de la celebrul chef?

Gabriel Drăgușanu a renunțat la multe pentru emisiunea „Chefi la cuțite” și a sperat până în ultimul momente ca va juca marea finală. Însă, norocul nu i-a surâs și nu a reușit să ajungă în ultimii trei. Cu toate acestea, bucătarul a fost prezent în marea finală și a dat tot ce a avut mai bun pentru a o ajuta pe Florica Boboi să câștige.

Chiar dacă nu a pus mâna pe marele premiu, Gabriel Drăgușanu este mândru de tot ce a realizat și spune că a plecat acasă cu ceva mai important. Se pare că după ce filmările s-au încheiat, Sorin Bontea i-a făcut acestuia un cadou special. Mai exact, celebrul chef i-a dăruit acestuia tunica sa. Gabriel Drăgușanu a fost impresionat de gest și a împărtășit și cu fanii din mediul online câștigul său.

„Poate că n-am fost eu finalistul Chefi la Cuțite, sezonul 10. Și normal, am lucrat în finală, asta e. A câștigat Flori și pentru asta chiar sunt fericit. Bă, dar totuși am câștigat și eu ceva ce mulți nu au. Ceva în care s-a transpirat în seara finalei, în care s-a trăit o emoție alături de noi.

Chef Sorin Bontea mi-a dat cadou tunica lui din ziua filmărilor finalei, cu o dedicație specială: «Cu drag, pentru Gabi, din partea lui Chef Sorin Bontea» Chestia asta, la momentul de față, pentru mine este poate mai valoros decât premiul și decât titlul. Asta am vrut să vă arăt, atât. M-am dat și eu mare.”, a declarat Gabriel Drăgușanu pe TikTok.

Gabriel Drăgușanu, sacrificii pentru „Chefi la cuțite”

Gabriel Drăgușanu și-a pus toate speranțele în emisiunea „Chefi la cuțite” și a făcut sacrificii mari. Acesta a renunțat la slujba sa din Germania pentru a putea participa la show. Și-a dorit mult să ajungă cât mai departe în competiție și a dat tot ce a avut mai bun.

Chiar dacă nu și-a îndeplinit visul până la capăt, bucătarule este cât se poate de mulțumit de alegerile făcute și de parcursul său din cadrul emisiunii.

„A fost un sacrificiu mare pentru mine să vin aici. Când am fost la preselecții, i-am cerut voie șefului meu să plec pentru că am niște treburi de rezolvat în România. Acum el știe că am febră și stau acasă. Știu că voi fi concediat de la muncă. O să-mi pierd slujba, dar o asemenea experiență trăiești o dată-n viață!

La câte pățanii am avut, cred că merit și eu așa ceva! Urmăresc emisiunea din primul sezon și să știu că voi fi și eu în sezonul 10 este ceva ireal pentru mine! Înscrierea la Chefi la cuțite a fost cadoul de nuntă al soției mele. Acum trei luni am avut nunta și acesta a fost cadoul meu!”, a mai spus Gabriel Drăgușanu.

