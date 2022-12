Adrian Stroe, dezvăluiri din spatele camerelor de la „Chefi la cuțite”. Care este motivul din cauza căruia a ratat marele premiu

Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, a fost la doar un pas de a pune mâna pe premiul cel mare de la „Chefi la cuțite”. Însă, trofeul i-a fost suflat de Florica Boboi, iar acum bucătarul a spus care a fost motivul din cauza căruia a ratat premiul. Mai mult, acesta a făcut dezvăluiri din spatele camerelor de filmat.

Invitat în cadrul unui podcast, Adrian Stroe a vorbit despre întreaga experiență „Chefi la cuțite”. Acesta le-a răspuns cârcotașilor și a declarat clar că tot ce văd telespectatorii la televizor este cât se poate de real și nimic nu este regizat. Cuțitul de aur a subliniat că emoțiile și gătitul în fața camerelor de filmat nu fac casă bună, iar de multe ori acestea erau motivele pentru care mulți concurenți se pierdeau.

„A fost super frumos, mi-am făcut o grămadă de prieteni. Am avut și de învățat, mai făcusem emisiuni de gătit, dar nu la nivelul ăla. Am făcut naveta, am stat și la hotel, că ne-au oferit cazarea la hotel. Mulți au spus că nu au avut emoții, nu sunt de acord cu treaba asta. Cine n-are emoții, nu e profesionist. Cred că erau peste zece camere. Nu poți să fii mereu chiar natural, chestia asta te motivează să fii mai atent la fiecare gest.

Ionuț Belei mi s-a părut cel mai bun din tot sezonul, ce făcea acolo era top. Când am luat cuțitul de aur, am zis că mi-am atins scopul, să nu mă apuc să mă corectez, să fiu eu. Dacă încercam să joc teatru, nu îmi ieșeau lucrurile chiar așa. Eu știam că o să intru, în ultimele battle-uri luasem numai punctaj maxim, deja toată lumea știa oricum că eu sunt finalist, adică la modul ce putea să vină în semifinală să nu fac. Știam că nu o să câștig, am fost prea relaxat.”. a declarat Adrian Stroe.

A rata marele premiu

Adrian Stroe a fost cel pe care toată lumea a pariat în marea finală de la „Chefi la cuțite”. Acesta a plecat în luptă cu șansele cele mai mari, însă pe parcurs s-a pierdut. Se pare că exact înainte de finală bucătarul s-a relaxat prea mult, fapt ce i-a adus înfrângerea.

„Mă gândeam că de la Florica pot să am bariere, din mâna ei au mâncat mulți oameni. Nu am mai avut atenția pe starter, pe main course. Nu știu să explic. Eu am făcut ceva ce nu mai făcusem, să fie ceva nou. Relaxarea asta a fost un minus foarte mare. Modul de lucru a fost clar al Floricăi, a meritat să câștige, farfuriile lor au fost mai muncite. Și Raluca am înțeles că a lucrat prin restaurante. Nu meritam să câștig pentru ce am făcut atunci, nu are rost să mă mint singur. Dacă era să câștig eu atunci, putea să zică lumea că nu e corect.”, a mai spus Adrian Stroe.

