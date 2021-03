Sorin Cîmpeanu, despre anul școlar 2020-2021: ”Se va încheia, dar nimic nu va mai fi la fel”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anuntat că examenele naționale din anul școlar 2020-2021 se vor desfășura cu prezență fizică. Totodată a dat asigurări că aces an școlar se va încheia, în ciuda contextului actual.

”Acest an școlar 2020/2021 se va încheia. Examenele naționale, în acest an școlar, se vor derula. Se vor derula cu prezența fizică. Chiar și în localitățile carantinate. Am inițiat discuții la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, discuții care mă îndreptățesc să sper că va exista înțelegere din partea colegilor pentru a se acorda permisiunea, pentru a se face o excepție, pentru susținerea examenelor naționale având în vedere importanța lor pentru viitorul oricărui tânăr.

Și Evaluarea Națională, și Bacalaureatul sunt determinante pentru viitorul tinerilor. Sunt convins că va exista această înțelegere, dacă va fi cazul. Sperăm să nu fie cazul, să nu fie localități carantinate”, a dezvăluit Sorin Câmpeanu la Pro Tv.

Potrivit lui Sorin Cîmpeanu, după ce vom trece de pandemie nimic nu va mai fi la fel. Școala românească se va îndrepta spre partea de digitalizare. Cursurile online se vor ține chiar și după criza epidemiologică.

”După ce vom fi încheiat această perioadă de criză pandemică, și cu siguranță o vom încheia, sperăm, cu toții, cât mai curând, cine își imaginează că școala își va reveni exact în momentul în care pandemia a găsit școala, momentul martie 2020, se înșeală.

Nu va mai fi la fel. Se va merge mai mult pe partea de digitalizare, se va merge mai mult pe partea de predare online, dar predare online acolo unde sunt întrunite condițiile și mă refer aici la conectivitate, mă refer la disponibilitate de echipamente IT și mă refer, foarte important, la profesori pregătiți să predea online”, a mai spus Ministrul Educației.

Elevii claselor a VIII-a vor susține examenul după ce cei de a XII-a vor da Bacalaureatul. Potrivit Ministrului Educației, tematica pentru Evaluarea Naţională nu va fi modificată.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, acesta va fi susținut la datele deja stabilite. Potrivit calendarului școlar actual, examenul de Bacalaureat se încheie pe 9 iulie, cu afișarea rezultatelor finale. Probele se termină pe data de 1 iulie, când are loc proba de limba maternă.